Ненадеждни доставчици от Русия: Трайков за спиранията на шести блок в АЕЦ "Козлодуй"

Доставчиците от Русия не са крайно надеждни като реакция. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод честите спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" заради дефект на мембрани. Той посети днес атомната централа и инспектира на място пусковите дейности по неядрената част на шести блок на централата с оглед включването му в енергийната система на страната.

"Разбирам от ръководството на централата, е, че доставчиците от Русия не са крайно надеждни като отношение, като реакция и като качество, но аз смятам, че винаги първият избор трябва да бъде доставка на оригинални части, и трябва да бъдат направени нужните административни стъпки, а те понякога отнемат време, коментира Трайков, цитиран от БТА.

Знам от хората от бранша - в самата страна на производителя на оригиналното оборудване също се получават множество дефекти, включително и за тази част, допълни той.

Трайков обясни, че след като се е появила необходимостта от подмяната на тази мембрана, в АЕЦ "Козлодуй“ са провели процедура за доставка на оригинални части.

Прекратена процедура за доставка на части

По някаква причина, която предстои да се изясни, тази процедура е прекратена през 2023 г. След това през 2024 г. започва нова, която е била функция на даването на дерогация от Министерския съвет, за да може в санкционния режим да се доставят тези компоненти. Тази дерогация пак по причини, които не са изяснени, се е забавила прекалено много и когато вече е получена през май 2025 г., е било късно да бъде изпълнена поръчката от доставчика, който се е явил на процедурата, обясни служебният министър и добави, че след това са започнали опитите с поставяне на аналогични компоненти.

По думите му ръководството на атомната централа сега го е уверило, че очакванията са, след като проблемът е отстранен, блокът да може да започне да работи на пълен капацитет до десетина дни или до две седмици. Това ще бъде истинският тест за това дали е свършена добре работата, отбеляза Трайков.

Той допълни, че от централата са му предоставили списък с всички дерогации, които е необходимо да се дадат от Министерския съвет, за да се осигурят части за безпроблемна работа. "Не знам защо предишният Министерски съвет не е взел тези решения. Ангажирам се тези решения да бъдат взети по най-бързия начин, включително за доставката на въпросната мембрана и новата процедура, която са започнали", увери Трайчо Трайков.

Загубите, които се реализират при спирането на шести блок, не са малки и става дума за десетки милиони евро, добави той.