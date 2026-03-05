Венецуела ще даде на САЩ злато

Държавната минна компания на Венецуела подписа сделка за милиони долари за продажба на 1000 килограма злато, предназначено за американските пазари, съобщи Axios.

Споразумението е сигнал за задълбочаващите се търговски връзки между Венецуела и САЩ, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп свали от власт обвиняемия социалистически диктатор на страната Николас Мадуро и упражни де факто контрол над богатата на петрол държава.

Сделката

Сделката за злато изисква държавната венецуелска компания Minerven да достави от 650 до 1000 килограма златни кюлчета Dore на търговеца на стоки Trafigura.

Договорът предвижда 98% крайно съдържание на златот.

Trafigura ще транспортира златото до американски рафинерии по отделно споразумение с правителството на САЩ.

Министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бургум, който пристигна във Венецуела в сряда, за да обсъди възможностите за добив на петрол и минерали, съдейства за сключването на спогодбата за златото.

В момента килограм чисто злато струва около 166 000 долара. Цената варира в зависимост от пазара, но цената на златото се повишава на фона на глобалната финансова несигурност.

Цената на петрола също се покачва, особено откакто САЩ и Израел атакуваха Иран - един от най-големите производители на петрол в света.

Ситуацията във Венецуела

Този договор е третата сделка за добив, сключена от администрацията на Тръмп, тъй като САЩ поеха контрола над най-важния ресурс на Венецуела - петрола.

Trafigura участва и в тези петролни договори на стойност над 1 милиард долара.

"Петролът започва да тече, а професионализмът и всеотдайността между двете страни са много хубави неща, които се виждат!", написа Тръмп в сряда в Truth Social, като похвали и изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

В сряда Родригес обяви план за реформиране на законите за минното дело в страната след среща с Бургум.

Свалянето на Николас Мадуро от САЩ на 3 януари и последвалият контрол върху ресурсите на Венецуела предизвика критики от страна на демократите и либералите в Конгреса, които обвиняват администрацията на Тръмп в империализъм и корупция.

Един от източниците, запознати със сделките за злато и петрол обаче заяви, че в момента те са от по-голяма полза за Венецуела, защото страната има достъп до американските пазари и стабилна финансова система.

"Във Венецуела е имало толкова много корупция, свързана с контрабандисти на черния пазар, които са прибирали пари отгоре", каза източникът.

"Сега парите за ресурсите на Венецуела ще отидат при правителството и народа на Венецуела. И вместо златото да отива в чужбина към Турция или Иран, този ресурс ще отива в САЩ", допълни той.