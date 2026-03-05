Спорт:

Продължителна блокада на Ормузкия проток носи рискове за ЕС: Германски анализ

05 март 2026, 13:20 часа 326 прочитания 0 коментара
Евентуална продължителна блокада на корабоплаването в Ормузкия проток би засегнала вноса на Европейския съюз както пряко чрез доставки на енергийни ресурси, така и косвено чрез глобалните вериги на доставки. Това се посочва в анализ на мюнхенския институт ifo и Econpol Europe. В него освен потенциалните прекъсвания на доставките при блокада, експертите предупреждават и за редица косвени рискове от войната с Иран.

Доставките на петрол и газ

Според изследването преките доставки за ЕС от Иран и съседните държави, които достигат до Европа през Ормузкия проток, представляват сравнително малък дял от целия внос от страни извън съюза. По-различна е картината обаче при енергийните ресурси.

"Вносът от Иран и съседните държави, който достига до Европа през Ормузкия проток, съставлява сравнително малка част от всички доставки. Ситуацията е различна, ако се разглеждат само доставките на петрол и газ. Рисковете включват и косвени ефекти чрез глобалните вериги на доставки“, посочва Лисандра Флах, директор на Центъра за международна икономика към ifo.

По изчисления на изследователите делът на вноса от Иран и съседните държави, доставян в ЕС през Ормузкия проток, е около 2 процента от общия внос от страни извън съюза. Значително по-висок е обаче делът при енергийните ресурси - 6,2 процента при суровия петрол и 8,7 процента при втечнения газ.

Според Флах блокада на Ормузкия проток би могла сериозно да ограничи износа на петрол от държавите от Персийския залив към страните западно от протока.

"Дори преките ефекти за Европа да не са значителни, косвените последици - по-високи цени на петрола и нарушения във веригите на доставки - представляват по-голям риск за европейската икономика“, подчертава тя.

