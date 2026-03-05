Петролът продължава да поскъпва след кратко затишие

Цената на петрола скочи с повече от 3 на сто тази сутрин, продължавайки поскъпването си от предишни дни, тъй като ескалиращата война между САЩ и Израел с Иран породи опасения от продължителни прекъсвания на жизненоважните доставки на петрол и газ от Близкия изток, предаде Ройтерс. Пазарите остават напрегнати, а опасенията са съсредоточени върху потока на доставки през Ормузкия проток.

Цените

Цената на суровия петрол сорт Брентсе повиши с 2,65 долара, или 3,26 на сто, до 83,99 долара за барел тази сутрин, което е пета сесия на покачване.

Американският суров петрол се повиши с 2,76 долара, или 3,70 на сто, до 77,42 долара.

Иран изстреля вълна от ракети срещу Израел рано в четвъртък, изпращайки милиони жители в бомбоубежища, докато конфликтът навлиза в шестия си ден.

Иранските сили са ударили петролни танкери в или близо до Ормузкия проток. Съобщава се за експлозии близо до танкер край Кувейт, според британските морски търговски операции.

Ескалацията дойде, когато влиятелният син на убития върховен лидер на Иран се очерта като фаворит за негов наследник, което предполага, че Техеран не е на път да се поддаде на натиск, пет дни след като Съединените щати и Израел започнаха военна кампания, която уби стотици хора и разтърси световните пазари.

Ирак, вторият по големина производител на суров петрол в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е намалил производството си с близо 1,5 милиона барела на ден поради липса на складове и маршрут за износ, съобщиха официални лица пред Ройтерс.

Катар, най-големият производител на втечнен природен газ в Персийския залив, обяви форсмажорно положение върху износа на газ в сряда, като източници съобщават, че връщането към нормалните обеми на производство може да отнеме поне месец.

Двама търговци на петрол заявиха, че имат оптимистични очаквания за цените на петрола, тъй като бързото разрешаване на тази война изглежда малко вероятно.

Най-малко 200 кораба, включително танкери за петрол и втечнен природен газ, както и товарни кораби, останаха на котва в открити води край бреговете на големи производители в Персийския залив, включително Ирак, Саудитска Арабия и Катар, според оценки на Ройтерс, базирани на данни за проследяване на кораби от платформата MarineTraffic.