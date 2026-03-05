Как Радостин Василев регистрира МЕЧ в ЦИК лично с подпис... от Дубай? (СНИМКИ)

Любопитен казус около регистрацията на партия МЕЧ на предсрочните парламентарни избори на 19 април породи въпроси в публичното пространство. Поводът - според решение №4542 от 4 март, с което Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира формацията на Радостин Василев, е видно, че той лично е подписал заявлението за регистрация на партията.

На практика обаче депутати от МЕЧ и екип от формацията, начело с дясната ръка на Василев в лицето на Кирил Веселински регистрираха партията в ЦИК, а причината - самият Радостин Василев е сред блокираните стотици българи в Дубай, които все още не могат да се евакуират към страната ни вследствие на военната ескалация в Близкия изток. Това означава, че Веселински може да регистрира партията само с нотариално заверено пълномощно. Такова обаче не е уточнено да е налично в документите, заведени в ЦИК.

На въпрос на журналисти дали има пълномощно за да регистрира партията, Веселински бе категоричен: "Да, с нотариално заверено пълномощно. Ние от МЕЧ не сме аматьори или шарлатани и знаем какво правим".

Още: 15 партии и 12 коалиции се регистрираха за изборите на 19 април

Какво има в ЦИК?

Според решението на ЦИК обаче ясно е записано, че заявлението за регистрация на МЕЧ е подписано от Радостин Василев като представляващ партията и е заведено на 4 март в 11:05 ч. в регистъра на партиите за участие в изборите на 19 април. Към заявлението има приложени:

Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.02.2026 г. от Софийски градски съд;

Образец от подписа на председателя и представляващ партията;

Образец от печата на партията;

Платежно нареждане за внесен безлихвен депозит по сметка в БНБ за изборите;

Удостоверение за актуална банкова сметка;

Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6066 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Към преписката е приложено удостоверение, издадено от Сметната палата, че партия МЕЧ представила финансов отчет за 2024 г.

Още: "Антикорупционно управление": МЕЧ каза за възможните и невъзможните коалиции след изборите

Никъде в комплекта документи, предоставен в ЦИК, не е налично нотариално заверено пълномощно на Веселински, с което той може да регистрира формацията от името на Василев, докато той не е на родна земя. Не става ясно и дали регистрацията не е била подписана предварително или по електронен път.