ЕС обмисля финансова помощ за ремонт на петролопровода "Дружба"

Европейският съюз обмисля предоставянето на финансова помощ на Украйна за ремонт на нефтопровода "Дружба", тъй като Унгария и Словакия блокират подкрепата за Киев и санкциите срещу Русия, докато доставките по тръбопровода не се възобновят, предаде Блумбърг. Европейската комисия може също така да предостави подкрепата чрез бюджетната помощ, която предоставя на Украйна, според запознати с въпроса, цитирани от агенцията.

Атаката през януари

Русия атакува съоръжението през януари, причинявайки пожар в резервоар за съхранение, чието потушаване отне 10 дни и повреди оборудване, захранващи кабели, трансформатори и система за откриване на течове, заяви главният изпълнителен директор на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз" Сергий Корецки в интервю за Блумбърг миналия месец.

Унгария и Словакия обаче обвиниха Украйна в спиране на доставките на руски петрол по нефтопровода, като същевременно поставиха под въпрос мащаба на причинените щети. Нито една от двете страни не е признала за руската атака през януари.

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред избори през април, на които изостава в социологическите проучвания, заяви, че ще блокира жизненоважната подкрепа за Киев, включително 90 милиарда евро заеми от ЕС, докато не бъдат възстановни петролните потоци през "Дружба".

Словакия пък спря аварийните доставки на електроенергия за разкъсваната от война страна.

Двете държави, които поддържат тесни връзки с Кремъл, също така блокираха последния кръг от санкции на ЕС срещу Москва.

Съоръжението "Дружба" е било ударяно близо двайсет пъти от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, съобщиха източници. Ремонтите често са се извършвали под руски атаки, застрашавайки работниците, и Москва вероятно ще атакува отново тръбопровода, след като бъде ремонтиран, добавиха те.

Блокадата на помощта от Унгария раздразни ЕК и няколко европейски столици, които обвиниха Будапеща, че е нарушила обещанието си от декември да разреши заема за Украйна.

Унгария също така отказа да обмисли алтернативи на руските енергийни доставки, като например доставки през Хърватия, твърдейки, че петролът на Москва е по-евтин.

Междувременно ЕК води разговори с Киев относно възможността за изпращане на мисия за установяване на фактите, която да провери щетите в съоръжението "Дружба“, съобщиха източниците на Блумбърг, като добавиха, че тези дискусии продължават.