Цената на природния газ в Европа остава под напрежение

Цената на природния газ в Европа се успокои засега, но остава висока заради войната в Близкия изток. Априлските фючърси на хъба TTF в Нидерландия в момента се търгуват 53 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:00 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 54,060 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 58,767 евро за мегаватчас.

Цената на природния газ скочи рязко след 27 февруари на фона на войната на САЩ и Израел с Иран , която предизвиква сериозни затруднения в доставките на петрол и газ.

Още: Пристигна голям танкер с природен газ за България, цената е неочаквана

Природният газ се продаваше на цена от 32 евро за мегаватчас на 27 февруари, докато на 2 март вече беше 45 евро, а на 3 март над 54 евро за мегаватчас.

Цената на "Газов хъб Балкан"

В България засега цената на природния газ е значително по-ниска. На платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 5 март, е 37,18 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 40,47 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 37,18 евро за мегаватчас.

Цената на газа в Европа лети нагоре, тази на петрола пълзи - също нагоре