Китай нареди на рафинериите си да спрат износа на горива

Китай нареди на рафинериите си да спрат подписването на нови договори за износ на гориво и да се опитат да отменят вече поети задължения, заради ограниченото предлагане на петрол поради войната в Иран, съобщиха няколко запознати с въпроса източници за Ройтерс. Нареждането не се отнася за зареждане с реактивно гориво за международни полети и доставки до Хонконг и Макао, съобщиха източници от индустрията и търговията. Националната комисия за развитие и реформи на Китай не отговори на искане за коментар по темата.

Затягане доставките на гориво в Азия

По-ниският износ от Китай, един от най-големите износители на горива в Азия, вероятно ще затегне допълнително доставките на гориво на континента, което ще доведе до още по-високи маржове на рафиниране, тъй като въздействието от войната в Близкия изток се отразява в целия регион, който е най-голям вносител на петрол.

Маржовете при преработка на дизел се задържаха на тригодишни върхове близо до 49 долара за барел в четвъртък, показват данните за цените на LSEG, докато тези на реактивно гориво бяха над 55 долара за барел.

Тъй като по-голямата част от мартенския износ вече е в ход и е трудно изтеглянето на товари, се очаква новата директива да намали износа от април нататък, съобщиха още източниците.

За март се очакваше износът на бензин, дизел и реактивно гориво общо да остане в съответствие с по-ранните оценки на индустрията от около 3,8 милиона метрични тона, тъй като компаниите са реализирали солидни азиатски маржове.

Данните за проследяване на корабите на LSEG показват, че около 70 000 тона реактивно гориво (551 600 барела), 35 000 тона дизел (260 750 барела) и 35 000 тона (295 750 барела) бензин са били изпратени досега този месец.

Китай, най-големият вносител на петрол в света, управлява износа на гориво със система от квоти, за да балансира основните показатели на вътрешното търсене и предлагане, като първата партида от емитираните квоти за 2026 г. почти не се е променила спрямо преди година - 19 милиона тона.

Трима регионални купувачи на товари с китайски произход заявиха пред Ройтерс, че все още ще получат доставките си през март в съответствие с по-ранните графици за товарене.

Най-малко две китайски рафинерии - частната Zhejiang Petrochemical Corp и управляваната от Sinopec рафинерия Fujian - започнаха да намаляват производителността този месец и се очаква още заводи да ограничат производството, тъй като конфликтът в Близкия изток нарушава потоците от суров петрол, което води до рязко покачване на цените.