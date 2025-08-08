Операторът на интерконектора с Гърция получи разрешение да строи у нас с цел разширяване

Независимият преносен оператор на междусистемната газова връзка Гърция-България ICGB получи разрешение за строителство на Лот 1 от планирания проект за разширяване на капацитета на интерконектора от 3 на 5 млрд. куб. м годишно. Разрешението, издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхваща модернизирането на газомерната станция на българска територия, в близост до Стара Загора. Тази важна стъпка позволява на ICGB да продължи с процедурата по избор на изпълнител за инженеринг, доставки и строителство (EPC).

След като бъде избран, изпълнителят ще бъде натоварен с инсталирането на допълнително оборудване за филтриране и предварително загряване на природния газ, както и с изграждането на линии за понижаване на налягането и измерване.

Модернизацията по Лот 1 ще позволи на газоизмервателната станция при Стара Загора да поема по-големи обеми природен газ (до 5 млрд. куб. м/год.), като същевременно поддържа надеждна експлоатация и оперативна съвместимост, посочват от ICGB.

Още: Газовият оператор ICGB внедри нова диспечерска система

Финансиране

Наред с този напредък, ръководството на оператора активно участва в дискусии с финансови институции относно финансирането на проекта за разширяване на капацитета. Компанията наскоро стартира нов двугодишен цикъл на процеса на изследване на пазарния интерес към увеличаване на капацитета на газопровода. Необвързващи оферти се очакват до началото на септември тази година, а фазата с обвързващи оферти е планирана за лятото на 2026 г.

След като бъде осигурен устойчив финансов план и акционерите на ICGB одобрят окончателното инвестиционно решение за проекта за разширение, строителните дейности по Лот 1 ще могат да стартират.

Още: ICGB ще проведе годишни търгове за интерконектора Гърция- България

Какво се случва с Лот 2?

Паралелно с подготовката на процедурите за Лот 1 се придвижва и документацията за Лот 2 (газоизмервателна станция при гръцкия град Комотини), за да се гарантира, че и двата обекта напредват в синхрон, в съответствие с общата стратегия за сключване на договори по проекта.

Снимка: ICGB

"Разрешителното за строителство на българска територия е още една стъпка напред в последователните усилия за реализация на проекта за разширение на интерконектора", заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. "ICGB е ангажирана с тази инициатива и е уверена в стратегическата полза на инфраструктурата за дългосрочната енергийна сигурност и интеграция в региона на Югоизточна Европа".

Още: ICGB финализира усвояването на средствата за интерконектора с Гърция

Защо разширяването е важно?

Разширяването на газопровода IGB е ключова част от развитието на Вертикалния газов коридор, като подобрява достъпа до разнообразни източници, включително втечнен природен газ от гръцките терминали и газ от Азербайджан.

От стартирането си през октомври 2022 г., IGB се превърна в надежден маршрут за доставки на природен газ за Югоизточна Европа. Модернизацията на инфраструктурата и разширението на капацитета за пренос ще затвърди още повече стратегическата роля на газопровода и ще осигури възможност за увеличени количества на доставките за българския пазар и други страни в региона, съобщават от дружеството.

Това представлява ключова възможност и за доставки към Украйна благодарение на пряката свързаност на IGB с Трансбалканския газопровод и Трансадриатическия газопровод: Украйна сключи сделка за доставка на газ през България.

Дружеството ICGB е регистрирано в България през 2011 г., с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%). В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’, като има проектен капацитет до 3 млрд. куб. м/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. куб. м/год.