06 март 2026, 1:00 часа 377 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Иран е атакувал 13 държави за няколко дни

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

От началото на новия американо-израелско-ирански конфликт Иран е успял да атакува общо 13 държави в рамките на по-малко от седмица. Това са както нанесени въздушни удари, така и прехванати ракети/дронове, които не са успели да достигнат целта си. По всичко изглежда, че Техеран се придържа към стратегията да въвлече колкото се може повече държави в конфликта в опит да оцелее режимът му. Защото тези удари водят до това да се наруши световната търговия, водят до икономически загуби за въвлечените държави и съответно надеждата на Иран е те да упражнят натиск върху САЩ и Израел да прекратят операцията.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
