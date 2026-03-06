Бомбардировачи B-2 се включиха в ударите по Иран, Техеран намали рязко атаките (ВИДЕО)

Американски бомбардировачи B-2 хвърлиха десетки 900-килограмови проникващи бомби върху подземните ракетни стартови установки на Иран през последния час, докато ударите поразиха близо 200 цели за 72 часа. Балистичните атаки на Иран са намалели с 90%, атаките с дронове са намалели с 83%; а над 30 кораба потопени или унищожени, сочат последните данни.
Иранският флот е небоеспособен. Това обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет на брифинг заедно с командира на централното командване адмирал Брад Купър. „Операцията продължава решително; надеждата на Иран, че САЩ не могат да я поддържат, е лошо погрешно изчисление на Иракската гвардия“, заяви Хегсет. Той опроверга информацията, че американски изтребител е бил свален над провинция Басра в Южен Ирак.
Ударите по Иран
Началникът на армията на Израел заяви, че пилотите са нанесли 2500 удара по Иран с над 6000 боеприпаси за 24 часа, като са унищожили 80% от противовъздушната отбрана и 60% от стартовите установки за балистични ракети. Започва втора фаза, насочена към режима и неговите военни възможности.
Американски самолети удариха по-рано днес военновъздушната база Бушер в Иран, поразявайки няколко склада за боеприпаси. Местни жители съобщиха за множество вторични експлозии след първоначалните удари.
Появиха се съобщения за експлозии в Техеран и редица други ирански градове.
Има данни за експлозия в промишлената зона Хакимийе в столицата. Могат да се видят отломки и гъст дим след удара.
Отговорът на Техеран
Иран нанесе удар по централната част на Израел с балистични ракети, носещи бойни глави с касетъчни боеприпаси. Това става ясно от видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, заснети в небето над Тел Авив.
Молитва за Тръмп
В Белия дом се провежда молитва за успеха на операцията срещу Иран. „Освобождаваме Иран от религиозните фанатици“,.обявиха организаторите.
