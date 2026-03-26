От ресторантьорския и хотелиерския бранш искат намаляване на ставката за ДДС

Ресторантьорският и хотелиерският бранш искат мярка с намаляване на ставката за ДДС на 9% заради кризата. Служебният премиер Андрей Гюров се срещна с представители на браншовите организации. В разговора участие взе и министърът на туризма Ирена Георгиева.

„Запознахме премиера Гюров и министъра на туризма със ситуацията в бранша в момента. А тя е от началото на годината - повишаване на минималната работна заплата и двойно по-високи сметки за електроенергия през февруари спрямо миналата година. От началото на тази седмица поради кризата в Близкия изток доставчици и производители започнаха да изпращат писма за увеличение на цените на суровините.“ Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.

Той обясни още, че в ресторантьорския сектор не може да се съкрати работната ръка, тъй като дигитализацията е невъзможна. „Входящият туризъм в България е подложен на стрес от военните действия и въвеждането на еврото. Предложен е пакет от мерки за стимулиране. Могат да бъдат въведени ваучери, които да стимулират входящия туризъм“, каза Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.