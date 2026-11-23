Икономическият растеж води до социален прогрес само ако е разпределен справедливо, посочва Евростат - официалната статистическа служба на ЕС. Високото неравенство уврежда социалното сближаване, възпрепятства икономическата активност и отслабва демократичното участие. Именно по този показател България се нарежда на незавидното първо място в Европейския съюз.

Как се измерва неравенството в доходите

Коефициентът на Джини се използва за измерване на неравенството в доходите и представлява статистическа мярка за икономическото неравенство, която показва как са разпределени доходите или богатството сред населението на една държава. Коефициентът се изчислява спрямо т.нар. крива на Лоренц, която сравнява дела на населението с дела на общия доход. Колкото по-далеч е кривата от линията на пълно равенство, толкова по-висок е коефициентът.

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Стойността му варира от 0 до 1 (или от 0% до 100%): 0 (0%) – пълно равенство, при което всеки човек получава точно еднакъв доход, 1 (100%) – пълно неравенство, при което един-единствен човек притежава целия доход или богатство, а всички останали нямат нищо. Колкото по-нисък е коефициентът, толкова по-равномерно са разпределени средствата в обществото.

България е първа

Според Евростат коефициентът на Джини варира от най-ниската му стойност от 23,0 в Словакия до най-високата за ЕС в България - 37,7. Средното ниво за ЕС е 29,2.

Като цяло на Стария континент, сред 34-те обхванати европейски държави, челна позиция заема Турция с 43,9, изправарвайки с една позиция България.

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Латвия (35.6), Литва (35.5) и Сърбия (32.0) допълват челната петица.

Следват Гърция и Черна гора (по 31,6), Кипър (31,2) и Италия и Швейцария (по 31,0). Данните за Черна гора и Швейцария са от 2024 г.

Защо неравенството в доходите е толкова ниско в Словакия и Белгия

Словакия има най-ниското неравенство в доходите, с коефициент на Джини от 23,0. Според доклад на Европейската комисия това се дължи на малки разлики в доходите преди данъци, а не на преразпределение. Докладът обаче предупреждава, че някои групи остават в неравностойно положение и регионалните различия продължават да съществуват.

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Белгия (23.4), Норвегия (23.7), Чехия (24.0), Словения (24.6) и Полша (24.9) също имат коефициенти на Джини под 25.

В Белгия „обширните данъчни и трансферни политики и силният институционализиран социален диалог“ спомагат за поддържане на ниско неравенство в доходите, смятат от ОИСР.

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Сред основните икономики на ЕС Германия (30,1), Франция (30,4), Испания (30,8) и Италия (31,0) са над средното за ЕС.

Сред скандинавските страни Норвегия все още е една от страните с най-голямо неравенство. Дания (28,2) и Швеция (28,6) обаче вече имат по-високо неравенство от Полша (24,9) и Румъния (27,3). Финландия (27,1) е точно под Румъния.

Защо неравенството варира толкова много

Неравенството в доходите варира значително в различните страни, защото се формира от редица местни фактори, смята Франсиско Х. Делгадо - доцент в Университета в Овиедо, Испания. Той посочва като основни фактори пазара на труда, безработицата, заплатите и правителствената политика.

„Институциите на пазара на труда, преразпределителният капацитет на данъците и трансферите, икономическата структура и производителност, както и човешкият капитал и равните възможности са ключови двигатели на неравенството в доходите“, каза той пред Euronews Business.

Защо България все още има най-високото неравенство в ЕС

България продължава да отчита най-високото неравенство в ЕС. Нивото ѝ за 2025 г. (37,7) е малко над 15-годишната средна стойност (37,4). Делгадо заяви, че „това отклонение произтича от комбинация от фактори“.

Първото е регресивно данъчно облагане, с плосък данък върху доходите на физическите лица, комбиниран с високи косвени данъци. Второто са слабите социални трансфери, включително пенсии и социално подпомагане. Той също така посочва фактори като разделен пазар на труда с голяма сива икономика, както и дълбоки демографски и регионални различия, като България е водеща в икономическия растеж.

Според ОИСР високото неравенство в България произтича от големи разлики в пазарните доходи, съчетани със слабо преразпределение. Плоският данък върху доходите от 10%, без индивидуално необлагаемо отчисление, е една от причините системата да прави малко за намаляване на неравенството.