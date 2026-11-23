Внесохме предложение необлагаемата вноска от работодател за доброволно пенсионно осигуряване, животозастраховки и здравни фондове да се увеличи от сегашните 60 лева на 100 евро. Сегашният лимит влиза в сила през 2007 г. и тогава е представлявал 20% от средната заплата. Сега вече той е само 2% и затова има крещяща нужда от осъвременяване.

Това обяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Необлагаемата месечна вноска от работодател е законов данъчен лимит, до който фирмата може да плаща за допълнителни осигуровки и застраховки на своите служители, без върху тази сума да се дължат данък върху доходите и осигуровки.

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"Защо това е важно? Първо, за да се разтовари социалната система. Хора с договори с частни здравни фондове ще ползват по-малко услугите на държавната здравна каса. Същото се отнася и за третия пенсионен стълб, както и за вреди по застраховките Живот. Второ, повечето мерки на последните правителства са проинфлационни - да се харчи повече. Тази мярка е точно обратното - да се инвестира. Това отнема горещи пари от потреблението и ще охлади поскъпването на цените", уточни Панев.

"Трето, насърчаваме личната отговорност. Човек да мисли за бъдещето, а да не разчита за всичко на държавата. Това е в основата на нормалното общество. Четвърто, повишава се инвестиционната култура. Да не набиваме всичките си спестявания в имоти, така че цените да се балонизират, 25% от жилищата в София да стоят празни и в същото време хората в нужда да не могат да си позволят първо дом", обясни още той.

"Много ползи и съвсем малък пропуснат приход за бюджета (ако изобщо има такъв, защото инвестирането в такива застраховки намалява нуждата от държавни разходи в дългосрочен план). Утре на бюджетна комисия ще бъде първото изпитание за тази поправка и се надявам да намерим консенсус по нея", подчерта депутатът.

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