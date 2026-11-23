Още една руска рафинерия спря работа след като за пореден път украински далекобойни дронове я поразиха. С това през ноември вече 14 руски рафинерии бяха подложени на успешни украински въздушни атаки и в тях избухнаха пожари, нанесли щети в различна степен. А това означава, че е засегнат над половината капацитет за преработка на петрол в Русия, след като през октомври по данни на Kpler на нея ѝ се наложи да внесе рекордните 390 000 тона бензин, обобщава Bloomberg - ОЩЕ: Дроновете рушат: Пожари в руска рафинерия и станция на петролопровода "Дружба". Много мъртви в сринат от Русия блок и руски удар по детска градина (ВИДЕО)

Общият капацитет на тези рафинерии надхвърля 3,3 милиона барела на ден, малко повече от половината от общия капацитет за рафиниране на петрол в Русия - това са официални руски държавни данни (за обема на капацитета за преработка).

Най-новата рафинерия, която спря работа, е тази в Новошахтинск - потвърдено от губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар в официалния му канал в Телеграм. Тя беше ударена тази нощ, а малко след това мощен украински удар с дронове порази и рафинерията на "Лукойл" в Перм - ОЩЕ: Една от най-големите и технологично напреднали руски рафинерии гори след поредна атака с дронове (ВИДЕО)

The Novoshakhtinsk oil refinery in Russia's Rostov Oblast reportedly installed shipping containers around critical processing equipment as protection against Ukrainian drone strikes. Despite these measures, the refinery has reportedly halted operations following the latest attack. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2026

Според Ройтерс, първичната преработка на петрол в руските рафинерии е спаднала с 45% през първите 20 дни на ноември, до приблизително 400 000 тона на ден, в сравнение с над 700 000 в края на октомври. Износът на суров петрол по море се е увеличил до 3,9 милиона барела на ден през четирите седмици, завършващи на 15 ноември, което е най-високото ниво от края на юли, съобщи Bloomberg. Агенцията отдава увеличението на факта, че някои рафинерии не са в състояние да приемат петрол и го пренасочват за износ - ОЩЕ: ЕК представи 22-ри пакет санкции срещу Русия: Който се е бил за Путин в Украйна, няма да види виза за ЕС (ВИДЕО)