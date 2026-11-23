Правителството прилага нови репресии върху малкия и среден бизнес. Десетки фирми ни сигнализират, че НАП блокира сметките им без предупреждение и за най-малки задължения. Не им се дава възможност да си платят доброволно в законовия срок от 7 дни. Обжалването не спира запора. Блокират се плащания към доставчици, на заплати на работници.

За това сигнализира в социалните мрежи лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

"Вместо план за подкрепа на икономиката, прогресистите упорито и последователно я доубиват. Режат клона, на които седят. 96% от фирмите са микро, малки и средни, семейни. Това е гръбнакът на българската икономика. Те го чупят", възмутена е Нинова.

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"Малките и средни фирми заслужават подкрепа. Те ще изтеглят икономиката", добави още тя.

"Радев е пуснал бирниците"

Преди няколкодни професорът по компютърни науки Николай Райчев сигнализира за същия проблем.

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"Радев е пуснал бирниците от НАП да душат малкия и средния бизнес с автоматични запори. По нормалния ред на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато една фирма закъснее с текущо ДДС или осигуровки, НАП трябва да образува изпълнително дело и да ти изпрати съобщение за доброволно изпълнение със 7-дневен срок да си платиш спокойно. За да прескочат тези седем дни и да ти блокират оборотните пари, чиновниците злоупотребяват с чл. 195 и чл. 200 от ДОПК (постановление за обезпечителни мерки). По закон обаче такъв незабавен запор се налага само по изключение, ако публичният изпълнител докаже и мотивира индивидуално, че фирмата няма активи и има реален риск да скрие имуществото си, така че събирането да стане "невъзможно или значително трудно"", обяснява Райчев.

"Когато НАП пуска автоматични запори по централен списък за всеки текущ дълг над 2500 евро без индивидуална преценка на активите, това е произвол, който редовно пада в съда. Уловката е, че жалбата не спира запора: докато съдът се произнесе след шест месеца, фирмата ти вече е в моргата, понеже не можеш да си платиш тока, стоката и заплатите", добави преподавателят.

Той припомни, че през юли 2026 г. "Прогресивна България" "гласува държавен бюджет с рекорден планиран дефицит от 5,7% (колосална дупка от 7,2 милиарда евро) и разходи за 56,8 милиарда евро, равни на 45,4% от БВП".

"Когато си раздул държавните разходи до небето, плащаш по милион на ден за празните тръби на "Боташ" и раздаваш по 90 милиона евро за мантинели, в средата на ноември хазната започва да свири на кухо. И понеже правителството на Радев няма топки да пипне големите олигарси и сивия сектор, най-лесно е да блокира сметките на малките работещи фирми на светло, които просто са забавили фактура от клиент за един месец", написа Райчев.

"Още ли не схващате как ви изработиха? Държавният чиновник, който от осем сутринта пие кафе на топло в канцеларията има гарантирано увеличение на заплатата и бюджет за нов гардероб лично от Радев. Едрите длъжници със стотици милиони неплатени данъци си въртят схемите на спокойствие, защото за тях списъци в НАП не съществуват. А вие, дето гласувахте за "промяна", сте превърнати в донори, режат ви оборотните пари за да има с какво хрантутниците по министерствата да си раздадат коледните бонуси на ваш гръб", категоричен е той.