Изграждането на ново поколение модерни индустриални зони и високотехнологични паркове у нас, привличане на производства с висока добавена стойност и развитието на необходимата инфраструктура. Това са били основните теми на разговор на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и високопоставени представители на Саудитска Арабия - министъра на икономиката и планирането Фейсал бин Фадил ал-Ибрахим и министъра на инвестициите Фахад бин Абдулджалил ал-Саиф. Пулев, заедно с премиера Румен Радев, е на посещение в Саудитска Арабия.

Специално внимание беше отделено на възможностите за инвестиционно партньорство в автомобилната индустрия, включително потенциалното производство на електрически автомобили с нов бранд, собственост на Саудитската държава.

В областта на енергетиката страните обсъдиха перспективите за разширяване на сътрудничеството с фокус върху възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и системите за съхранение на енергия.

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В рамките на срещите министър Пулев представи предприетите от правителството реформи за подобряване на инвестиционната среда, намаляване на административната тежест и ускоряване на реализацията на стратегически инвестиционни проекти. Той запозна саудитските си колеги и с разработената нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която цели да мобилизира частен капитал за изграждането на ключова инфраструктура, развитието на индустриални зони, енергийни и транспортни проекти.

Като следваща важна стъпка в двустранните отношения беше откроено и предстоящото заседание на Смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество през първото тримесечие на 2027 г. в България, на което министър Пулев ще бъде съпредседател от българска страна. Очаква се комисията да даде възможност за продължаване на разговорите по конкретни инвестиционни проекти и за ускоряване на тяхната подготовка и реализация.

"Целта ни е да надградим политическия диалог с реални икономически резултати и нови инвестиции, високотехнологични производства и дългосрочни партньорства, които да допринесат за развитието на двустранните отношения", заяви министър Пулев.

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