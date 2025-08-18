Помощите за минния бранш заради високата цена на тока ще продължат

Срещата Тръмп-Путин:

Министърът на енергетиката Жечо Станков пое ангажимент помощите за високата цена на електроенергията за минния бранш да продължат. Това стана по време на тържественото събрание на браншовата организация, което е част от националното честване на Деня на миньора. Събитието се провежда в "София Хотел Балкан", предаде БТА.

Станков припомни, че дирекцията, която отговаря в Министерството на енергетиката за предоставянето на концесиите, за контрола, за съхранението на базата данни за подземните богатства е била първата, за която е отговарял като заместник-министър. По думите му още тогава е била разработена стратегия заедно с Българската минно-геоложка камара (БМГК) за минния сектор с хоризонт до 2050 г., която работи, но трябва и да се развива. 

В момента сме в ерата на дигитализацията, на изкуствения интелект, но хората продължават да бъдат най-големия капитал на бранша, каза той. 

