Помощите за минния бранш заради високата цена на тока ще продължат

Министърът на енергетиката Жечо Станков пое ангажимент помощите за високата цена на електроенергията за минния бранш да продължат. Това стана по време на тържественото събрание на браншовата организация, което е част от националното честване на Деня на миньора. Събитието се провежда в "София Хотел Балкан", предаде БТА.

Станков припомни, че дирекцията, която отговаря в Министерството на енергетиката за предоставянето на концесиите, за контрола, за съхранението на базата данни за подземните богатства е била първата, за която е отговарял като заместник-министър. По думите му още тогава е била разработена стратегия заедно с Българската минно-геоложка камара (БМГК) за минния сектор с хоризонт до 2050 г., която работи, но трябва и да се развива.

В момента сме в ерата на дигитализацията, на изкуствения интелект, но хората продължават да бъдат най-големия капитал на бранша, каза той.

