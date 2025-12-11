Лайфстайл:

"В какво се превърна, Слави? Ще можеш ли да си купиш нова съвест? Слави, иди си с мир"

11 декември 2025, 09:37 часа 287 прочитания 0 коментара
"В какво се превърна, Слави? Ще можеш ли да си купиш нова съвест? Слави, иди си с мир"

"Слави, виждаш ли какво става в държавата? Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите? В какво се превърна, Слави? Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски? Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?"

Това пише в профила си в социалните мрежи бившият водещ на предаването на шоумена и лидер на ИТН, но напуснал след влизането на партията във властта Иво Сиромахов. Той коментира и многохилядните протести на 10 декември в цялата страна.

Още: Трус в ИТН: Оставки и напускания на общински съветници

"Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици? Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски? Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест? Иди си с мир, Слави. Утре вече ще е късно", пише още Сиромахов с призив към бившите си колеги в телевизия "7/8".

Още: Иво Сиромахов в Студио Actualno: Катастрофата за партиите е съвсем близо, въпрос на месеци (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Слави Трифонов Иво Сиромахов ИТН протест бюджет 2026
Още от Мнения
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес