"В какво се превърна, Слави? Ще можеш ли да си купиш нова съвест? Слави, иди си с мир"

"Слави, виждаш ли какво става в държавата? Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите? В какво се превърна, Слави? Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски? Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?"

Това пише в профила си в социалните мрежи бившият водещ на предаването на шоумена и лидер на ИТН, но напуснал след влизането на партията във властта Иво Сиромахов. Той коментира и многохилядните протести на 10 декември в цялата страна.

Още: Трус в ИТН: Оставки и напускания на общински съветници

"Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици? Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски? Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест? Иди си с мир, Слави. Утре вече ще е късно", пише още Сиромахов с призив към бившите си колеги в телевизия "7/8".

Още: Иво Сиромахов в Студио Actualno: Катастрофата за партиите е съвсем близо, въпрос на месеци (ВИДЕО)