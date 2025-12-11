Мъчително е: Кейт Уинслет обясни защо не гледа филми с участието си

За много семейства това се е превърнало в ежегодна коледна традиция – да се събират заедно, за да гледат филма „Ваканцията“. Романтичната комедия от 2006 г. разказва историята на две жени с разбити сърца, изиграни от Кейт Уинслет и Камерън Диас, които организират трансатлантическа размяна на домове, за да им помогне да преживеят Коледа. Джуд Лоу и Джак Блек са в главните мъжките роли.

Но едно семейство, което не изпитва ежегодно коледно желание да гледа филма, е това на Кейт Уинслет. „Не, не сме гледали „Ваканцията“ от години. Не сядаме да гледаме филми, в които участвам. Аз самата почти не го правя. Знаете ли, почти всичко, в което съм участвала, съм гледала само веднъж. Когато гледаш крайния продукт, за повечето актьори това е мъчително преживяване. Това е нещо, което по някакъв начин трябва да преживееш“, заяви тя.

Темата беше повдигната, защото британската актриса разговаря с Би Би Си за първия си коледен филм от почти 20 години – "Goodbye June".

"Goodbye June"

Сценарият е написан от сина ѝ Джо Андерс и е вдъхновен от смъртта на баба му Сали, майката на Уинслет, от рак на яйчниците през 2017 г. Филмът разказва историята на братя и сестри, които се опитват да оставят споровете си настрана, за да се обединят и да почетат майка си, докато тя преминава през палиативни грижи по време на Коледа.

„Всъщност това не е филм за смъртта. Това е филм за живота повече от всичко друго. Хората го намират за много, много вдъхновяващ“, каза тя, обяснявайки защо смята, че той ще бъде подходящ за гледане на Бъдни вечер, деня, в който ще излезе в Netflix, припомня БГНЕС.

