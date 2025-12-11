Спорт:

Две седмици по-късно: МВР още проверява дали плезещият се полицай е нарушил етичния кодекс (ВИДЕО)

11 декември 2025, 09:16 часа 350 прочитания 0 коментара
Две седмици по-късно: МВР още проверява дали плезещият се полицай е нарушил етичния кодекс (ВИДЕО)

Човекът, станал известен като "плезещия се полицай" от протеста срещу бюджет 2026 г., проведен на 26 ноември, е служител на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Това потвърди вътрешният министър Даниел Митов в писмен отговор на парламентарен въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ Андрей Цеков. От думите му става ясно, че в момента тече проверка по случая и полицаят ще понесе отговорност, ако се открият нарушения.

"Злоупотреба с власт и грубо нарушение на Етичния кодекс"

Цеков сигнализира за "нарушение на етичните норми и недопустимо поведение на служител на МВР" по време на първия от серията масови демонстрации. Той се проведе пред Народното събрание при широк обществен интерес и медийно отразяване. Според множество свидетелства на граждани и присъстващи журналисти, подкрепени от публично разпространени фото- и видеоматериали, полицейски служител, участващ в охраната на протеста, "прояви поведение, несъвместимо с неговия статут и отговорност", пише народният представител от ПП-ДБ.

Още: Има ли задържани и провокации на митингите на "ДПС - Ново начало": Последни данни на МВР

По-конкретно, той е действал по "груб, агресивен и провокативен начин спрямо протестиращи - а именно подиграваше се с хората, предизвикваше ги словесно с непристойни жестове, включително с показване на език и т.н. Тези действия свидетелстват за хулиганско отношение към граждани, включително физическо и словесно въздействие извън позволените рамки на законовите си правомощия", добавя Цеков.

Тези действия, по думите на депутата от формацията, организирала протеста, представляват злоупотреба с власт и грубо нарушение на Етичния кодекс на служителите от Министерството на вътрешните работи с полицейски правомощия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: С какво се беше нагърмял оплезеният полицай?

Случаят предизвика значителен обществен отзвук, включително критични медийни публикации и реакции в социалните мрежи. Според Андрей Цеков това поражда "основателни въпроси за контрола, отчетността и отговорността на служителите на МВР при охрана на граждански прояви, както и за механизмите за дисциплинарна реакция при подобни нарушения". Той пита дали конкретното лице е служител на МВР и ако да - какви дисциплинарни мерки ще предприеме Даниел Митов във връзка с неговото неправомерно поведение.

Министърът обещава дисциплинарни мерки срещу полицая при нарушение

Министърът на вътрешните работи потвърждава - мъжът е полицейски служител в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Още: "Гранична полиция" ще ни пази с таблети за над 7000 лв.

"По отношение на служителя, със заповед на директора на СДВР е образувана проверка за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Проверката към момента не е приключила", пише Митов на 10 декември - две седмици след протеста.

"При установяване на извършено от служителя дисциплинарно нарушение, спрямо него ще бъдат предприети предвидените в Закона за Министерството на вътрешните работи дисциплинарни мерки", посочва още министърът без конкретика.

Още: МВР с голямо закъснение призна за стрелба пред столичен мол в час пик

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
МВР Полицай СДВР полиция Даниел Митов авторски протест бюджет 2026
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес