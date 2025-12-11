Две седмици по-късно: МВР още проверява дали плезещият се полицай е нарушил етичния кодекс (ВИДЕО)

Човекът, станал известен като "плезещия се полицай" от протеста срещу бюджет 2026 г., проведен на 26 ноември, е служител на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Това потвърди вътрешният министър Даниел Митов в писмен отговор на парламентарен въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ Андрей Цеков. От думите му става ясно, че в момента тече проверка по случая и полицаят ще понесе отговорност, ако се открият нарушения.

"Злоупотреба с власт и грубо нарушение на Етичния кодекс"

Цеков сигнализира за "нарушение на етичните норми и недопустимо поведение на служител на МВР" по време на първия от серията масови демонстрации. Той се проведе пред Народното събрание при широк обществен интерес и медийно отразяване. Според множество свидетелства на граждани и присъстващи журналисти, подкрепени от публично разпространени фото- и видеоматериали, полицейски служител, участващ в охраната на протеста, "прояви поведение, несъвместимо с неговия статут и отговорност", пише народният представител от ПП-ДБ.

По-конкретно, той е действал по "груб, агресивен и провокативен начин спрямо протестиращи - а именно подиграваше се с хората, предизвикваше ги словесно с непристойни жестове, включително с показване на език и т.н. Тези действия свидетелстват за хулиганско отношение към граждани, включително физическо и словесно въздействие извън позволените рамки на законовите си правомощия", добавя Цеков.

Тези действия, по думите на депутата от формацията, организирала протеста, представляват злоупотреба с власт и грубо нарушение на Етичния кодекс на служителите от Министерството на вътрешните работи с полицейски правомощия.

Случаят предизвика значителен обществен отзвук, включително критични медийни публикации и реакции в социалните мрежи. Според Андрей Цеков това поражда "основателни въпроси за контрола, отчетността и отговорността на служителите на МВР при охрана на граждански прояви, както и за механизмите за дисциплинарна реакция при подобни нарушения". Той пита дали конкретното лице е служител на МВР и ако да - какви дисциплинарни мерки ще предприеме Даниел Митов във връзка с неговото неправомерно поведение.

Министърът обещава дисциплинарни мерки срещу полицая при нарушение

Министърът на вътрешните работи потвърждава - мъжът е полицейски служител в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

"По отношение на служителя, със заповед на директора на СДВР е образувана проверка за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Проверката към момента не е приключила", пише Митов на 10 декември - две седмици след протеста.

"При установяване на извършено от служителя дисциплинарно нарушение, спрямо него ще бъдат предприети предвидените в Закона за Министерството на вътрешните работи дисциплинарни мерки", посочва още министърът без конкретика.

