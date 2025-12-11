Колко живот му остава? Руски режисьор критикува цензурата пред самия Путин (ВИДЕО)

"Нито една забрана на произведение от страна на държавата, било то музика, литература, архитектура – ​​не е издържала проверката на времето." Така руският режисьор Александър Сокуров критикува цензурата и закона за "чуждестранния агент". На 9 декември 2025 г руският филмов режисьор Александър Сокуров участва в заседание на Съвета по правата на човека, председателствано от руския диктатор Владимир Путин. В речта си Сокуров критикува руското образование, по-специално намаляващия брой места в университетите, финансирани от държавата, които се запълват от децата на ветерани от войната с Украйна.

Срещу цензурата

Режисьорът също така се обяви срещу цензурата, насочена към творческите хора, и отбеляза липсата на възможности за изразяване на опозиционни мнения в страната. Той специално критикува широкото използване на статута на "чуждестранен агент".

"Нито една забрана на произведение от страна на държавата, било то музика, литература, архитектура – ​​не е издържала проверката на времето." Всички тези забрани бяха отменени, защото всички забрани срещу художественото творчество, художествената форма, са обречени от самото начало, защото изкуството и държавата съществуват в паралелни, неконфликтни ситуации. Държавата се нуждае от изкуство, то е от съществено значение. Но по някаква причина държавата не винаги се нуждае от изкуство. Това е много неправилно и неприятно позициониране на изкуството и държавата – неправилно. Оказва се, че държавата атакува собствените си граждани, обясни още Сокуров.

"Опитайте се да направите "Балада за войника" днес – филмът ще бъде незабавно забранен, а какво ще се случи с автора – също не е ясно дали ще може да работи отново или не", заяви режисьорът.

Отговорът на Путин

Руският диктатор Владимир Путин отговори, че законът за "чуждестранния агент" е измислен в САЩ и според него, за разлика от САЩ, в Русия няма наказателно преследване за този статус. Путин обаче пропусна факта, че член 330.1 от Наказателния кодекс (укриване от задължения като "чуждестранен агент"), който носи присъда до две години затвор, вече е в сила в Русия. Например, политикът Иля Яшин вече е осъден задочно по този закон – на една година и девет месеца. Журналистът Юрий Дуд е със същата присъда.

Путин също така заяви, че няма "нищо страшно" в закона за "чуждестранния агент": "Не мисля, че има нещо особено страшно тук... няма нужда да се размахва този "меч" наляво и надясно; всичко трябва да е балансирано и внимателно."

В отговор на коментарите на Сокуров относно цензурата, Путин призна, че връзката между държавата и изкуството е "труден въпрос". В отговор на коментар относно забраната на филмите на Сокуров, той отговори, че тъй като режисьорът е член на Съвета по правата на човека, "няма цензура срещу него" и обеща да му се обади.

През 2023 г. Министерството на културата отказва разрешение за разпространение на филма на Александър Сокуров "Приказка". През 2024 г. професионалният информатор Виталий Бородин постигна и забрана на филма "Насън ти плака горчиво", продуциран от Сокуров.

Кой е Александър Сокуров

Александър Николаевич Сокуров е роден на 14 юни 1951 г., Подорвиха, Иркутска област. Той е съветски и руски филмов режисьор и сценарист. Сокуров е известен със своите философски и експериментални филми, които изследват исторически, социални и лични теми. Сокуров често съчетава документални елементи с художествена литература и е известен с използването на дълги кадри и иновативни техники за създаване на филми. Сред най-значимите му творби са „Руски ковчег“ (2002), заснет в един непрекъснат кадър; „Фауст“ (2011), спечелил „Златен лъв“ на филмовия фестивал във Венеция; и трилогията за диктатори: „Молох“ (за Хитлер), „Телец“ (за Ленин) и „Слънцето“ (за Хирохито).

Народен артист на Русия (2004), шесткратен носител на наградата „Ника“, ръководител на катедра „Филмова и телевизионна режисура“ в Института по история, филология и масмедии на Кабардино-Балкарския държавен университет „Х. М. Бербеков“ (2010-2019). Член на Настоятелството на Фонда за развитие на Ермитажа[2], член на Съвета по правата на човека на Русия[3], основател на фонда за подкрепа на филми „Пример интонации“.

