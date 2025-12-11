С 10 гола за ЦСКА – Кошмара вдигна цената си с 1 милион евро

Новото звездно попълнение на ЦСКА Леандро Годой се намира в страхотна форма в последните месеци като вече има 10 гола с екипа на „армейците“. Именно 24-годишният аржентински централен нападател е с основна заслуга за доброто представяне на „червените“ и серията от 9 поредни победи във всички турнири, която бе прекъсната от поражението от Черно море във Варна. Отличните изяви на Кошмара не останаха незабелязани като той покачи цената си с 1 милион евро. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Леандро Годой вече е оценен на 2,5 милиона евро

Леандро Годой пристигна в ЦСКА през лятото от Берое. Когато акостира при „червените“, цената му бе 1,5 милиона евро. Именно толкова платиха и „армейците“ за правата му. Десет гола по-късно обаче цената на Кошмара вече е 2,5 млн. евро. Това сочи справка в авторитетния футболен портал „Transfermarkt“ след последния ъпдейт на сайта. На толкова е оценен и партньорът на нападателя в предни позиции – Йоанис Питас. Именно те са най-скъпите играчи в състава на Христо Янев.

Общата стойност на ЦСКА също се е повишила

Любопитното е, че още няколко футболисти на ЦСКА са вдигнали цената си след серията от поредни победи. Сред тях са Джеймс Ето'о, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Бруно Жордао и Петко Панайотов. Общата стойност на „армейците“ също е скочила. През юни „червените“ бяха оценени на 17 350 000 евро. Сега стойността на отбора е 18 800 000 милиона евро.

