Самолетът на арменския премиер не успя да кацне в Москва заради атака с дронове

11 декември 2025, 09:39 часа 250 прочитания 0 коментара
Самолетът на арменския премиер Никол Пашинян не можа да кацне в Москва поради украинска атака с дронове, която затвори летищата на руската столица на 11 декември. Самолетът кацна в Санкт Петербург, след като чака в продължение на час за разрешение. Всички летища на московския въздушен център - Шереметиево, Домодедово, Внуково, Жуковски - не приемаха и не изпращаха полети. Над Московска област са били свалени 40 дрона, а от тях 32 над самата столица, твърди руското военно министерство. Местни жители съобщиха за експлозии.

Общо над Русия са били свалени 287 дрона в периода от 23:00 часа на 10 декември до 7:00 часа на 11 декември московско време.

Самолетът на Пашинян във въздуха около час

Самолетът на Пашинян кръжал над Тверска област почти час, чакайки разрешение за кацане, но така и не го получил. В крайна сметка самолетът се насочил към Санкт Петербург, където кацнал около един часа сутринта на летище Пулково, пише news.am.

Пашинян летеше за Москва, за да участва в заседание на Междуправителствения съвет на Евразийския икономически съюз.

Армения и Русия са в обтегнати отношения след есента на 2023 г., когато руските "миротворци" в анклава Нагорни Карабах, населен с етнически арменци, не сториха нищо, когато армията на Азербайджан нахлу и присъедини територията в рамките на страната. Като резултат от това Ереван укрепи връзките си с ЕС и се насочи по дългия път на евроинтеграция, обявявайки, че е готов да напусне ключови съюзи от руската орбита.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Москва Армения Русия Санкт Петербург Никол Пашинян война Украйна атака с дронове
