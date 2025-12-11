Самолетът на арменския премиер не успя да кацне в Москва заради атака с дронове

Самолетът на арменския премиер Никол Пашинян не можа да кацне в Москва поради украинска атака с дронове, която затвори летищата на руската столица на 11 декември. Самолетът кацна в Санкт Петербург, след като чака в продължение на час за разрешение. Всички летища на московския въздушен център - Шереметиево, Домодедово, Внуково, Жуковски - не приемаха и не изпращаха полети. Над Московска област са били свалени 40 дрона, а от тях 32 над самата столица, твърди руското военно министерство. Местни жители съобщиха за експлозии.

Общо над Русия са били свалени 287 дрона в периода от 23:00 часа на 10 декември до 7:00 часа на 11 декември московско време.

🤭 Pashinyan’s plane got stuck in the sky over Moscow because of Ukrainian drones



The Armenian prime minister’s aircraft circled over the Tver region for almost an hour, waiting for permission to land — and finally managed to touch down at a backup airfield in Pulkovo.… pic.twitter.com/KjniXETdEd — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Самолетът на Пашинян във въздуха около час

Самолетът на Пашинян кръжал над Тверска област почти час, чакайки разрешение за кацане, но така и не го получил. В крайна сметка самолетът се насочил към Санкт Петербург, където кацнал около един часа сутринта на летище Пулково, пише news.am.

Пашинян летеше за Москва, за да участва в заседание на Междуправителствения съвет на Евразийския икономически съюз.

Армения и Русия са в обтегнати отношения след есента на 2023 г., когато руските "миротворци" в анклава Нагорни Карабах, населен с етнически арменци, не сториха нищо, когато армията на Азербайджан нахлу и присъедини територията в рамките на страната. Като резултат от това Ереван укрепи връзките си с ЕС и се насочи по дългия път на евроинтеграция, обявявайки, че е готов да напусне ключови съюзи от руската орбита.

