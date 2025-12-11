Самолетът на арменския премиер не успя да кацне в Москва заради атака с дронове

Самолетът на арменския премиер Никол Пашинян не можа да кацне в Москва поради украинска атака с дронове, която затвори летищата на руската столица на 11 декември. Самолетът кацна в Санкт Петербург, след като чака в продължение на час за разрешение. Всички летища на московския въздушен център - Шереметиево, Домодедово, Внуково, Жуковски - не приемаха и не изпращаха полети. Над Московска област са били свалени 40 дрона, а от тях 32 над самата столица, твърди руското военно министерство. Местни жители съобщиха за експлозии.
Общо над Русия са били свалени 287 дрона в периода от 23:00 часа на 10 декември до 7:00 часа на 11 декември московско време.
🤭 Pashinyan’s plane got stuck in the sky over Moscow because of Ukrainian drones— NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025
The Armenian prime minister’s aircraft circled over the Tver region for almost an hour, waiting for permission to land — and finally managed to touch down at a backup airfield in Pulkovo.… pic.twitter.com/KjniXETdEd
Самолетът на Пашинян във въздуха около час
Самолетът на Пашинян кръжал над Тверска област почти час, чакайки разрешение за кацане, но така и не го получил. В крайна сметка самолетът се насочил към Санкт Петербург, където кацнал около един часа сутринта на летище Пулково, пише news.am.
Пашинян летеше за Москва, за да участва в заседание на Междуправителствения съвет на Евразийския икономически съюз.
Армения и Русия са в обтегнати отношения след есента на 2023 г., когато руските "миротворци" в анклава Нагорни Карабах, населен с етнически арменци, не сториха нищо, когато армията на Азербайджан нахлу и присъедини територията в рамките на страната. Като резултат от това Ереван укрепи връзките си с ЕС и се насочи по дългия път на евроинтеграция, обявявайки, че е готов да напусне ключови съюзи от руската орбита.
