Опит за помирение: Меган Маркъл е написала писмо на болния си баща

Меган Маркъл, съпругата на принц Хари, е написала писмо на баща си Томас Маркъл, който според медийни информации е хоспитализиран във Филипините след ампутация на левия крак, предадe АФП, като цитира неин говорител.

Херцогинята на Съсекс прекъсна отношенията с баща си преди сватбата през 2018 г. с малкия син на крал Чарлз Трети. Томас Маркъл преди това позираше за платени снимки на папараците, което двойката не одобри.

Опит за помирение

Още: Ампутираха крака на бащата на Мегън Маркъл

На запитване на АФП, говорител на Меган Маркъл, която сега живее в Калифорния с Хари и двете им деца, потвърди това. „Благодарение на подкрепата на надеждни и достоверни контакти, писмото ѝ вече е в неговите ръце, напълно защитено“, заяви нейният представител. По думите му „за херцогинята е било изключително трудно да се свърже с баща си насаме, въпреки усилията ѝ през последните дни“.

В. „Дейли мейл" написа, че 81-годишният Томас Маркъл е бил настанен в болница и публикува в неделното си издание интервю с него, в което той заявява, че иска да се „помири“ с дъщеря си.

„Никога не съм преставал да я обичам. Не искам да умра, без да се сближа с Меган. Искам да се запозная с внуците си. Би било хубаво да се запозная и с нейния съпруг“, заяви той според британския таблоид.

Според британската преса Томас Маркъл, който досега живееше в Мексико, сега пребивава във Филипините. Той никога не е срещал внуците си Арчи, на шест години, и Лилибет, на четири години.

Още: След 8 години пауза: Меган Маркъл се завръща към актьорство

Хари и Меган, която е американска гражданка, напуснаха Великобритания през 2020 г. след разрива си с кралското семейство. По време на интервю с американката Опра Уинфри Меган Маркъл говори за конфликтните отношения с баща си, като заяви, че е преживяла фотосесията като „предателство“.

През 2021 г. херцогинята спечели дело във Великобритания срещу издателската компания на „Дейли мейл“ - Associated Newspapers, която тя съди за нарушаване на правото на личен живот след публикуването на писмо, адресирано до баща й.

Източник: БТА