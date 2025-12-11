Спорт:

Опит за помирение: Меган Маркъл е написала писмо на болния си баща

11 декември 2025, 09:10 часа 0 коментара
Меган Маркъл, съпругата на принц Хари, е написала писмо на баща си Томас Маркъл, който според медийни информации е хоспитализиран във Филипините след ампутация на левия крак, предадe АФП, като цитира неин говорител.

Херцогинята на Съсекс прекъсна отношенията с баща си преди сватбата през 2018 г. с малкия син на крал Чарлз Трети. Томас Маркъл преди това позираше за платени снимки на папараците, което двойката не одобри.

Опит за помирение

На запитване на АФП, говорител на Меган Маркъл, която сега живее в Калифорния с Хари и двете им деца, потвърди това. „Благодарение на подкрепата на надеждни и достоверни контакти, писмото ѝ вече е в неговите ръце, напълно защитено“, заяви нейният представител. По думите му „за херцогинята е било изключително трудно да се свърже с баща си насаме, въпреки усилията ѝ през последните дни“.

В. „Дейли мейл" написа, че 81-годишният Томас Маркъл е бил настанен в болница и публикува в неделното си издание интервю с него, в което той заявява, че иска да се „помири“ с дъщеря си.

„Никога не съм преставал да я обичам. Не искам да умра, без да се сближа с Меган. Искам да се запозная с внуците си. Би било хубаво да се запозная и с нейния съпруг“, заяви той според британския таблоид.

Според британската преса Томас Маркъл, който досега живееше в Мексико, сега пребивава във Филипините. Той никога не е срещал внуците си Арчи, на шест години, и Лилибет, на четири години.

Хари и Меган, която е американска гражданка, напуснаха Великобритания през 2020 г. след разрива си с кралското семейство. По време на интервю с американката Опра Уинфри Меган Маркъл говори за конфликтните отношения с баща си, като заяви, че е преживяла фотосесията като „предателство“.

През 2021 г. херцогинята спечели дело във Великобритания срещу издателската компания на „Дейли мейл“ - Associated Newspapers, която тя съди за нарушаване на правото на личен живот след публикуването на писмо, адресирано до баща й.

Източник: БТА

Весела Софева
