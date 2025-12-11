Рязка промяна в курса на еврото, премина важна граница спрямо долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар рязко се покачи, като премина границата от границата от 1,17 към щатската валута, след понижаването на американските лихви. След това европейската валута леко отстъпи позиции. Като цяло през есента еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, но преди това беше на много високи нива към долара, невиждани от повече от четири години.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1689 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1634 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 21 ноември, когато беше на ниво 1,1502 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 4 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1681 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.