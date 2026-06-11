Приходите от нощувки у нас се увеличават с двуцифрен процент

Приходите от нощувки в България се увеличават с цели 12,3 на сто през април на годишна база спрямо същия месец на предходната година и достигат 57,8 млн. евро. От тези приходи общо 37,8 млн. евро са в резултат от посещение на български граждани, а пък 20 млн. евро са от чужди граждани. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През март приходите от нощувки също се увеличиха с 11 на сто на годишна база до 60,3 млн. евро.

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Заетост на леглата

Общата заетост на леглата през април е 22,3 на сто, като намалява с 1,3 процентни пункта в сравнение с година по-рано.

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 26,6 на сто, следват тези с 3 звезди - 21,8 на сто, и с 1 и 2 звезди - 15,8 на сто.

Общият брой на нощувките е 1 041 400, или с 3,2 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са направили 731 900 нощувки, а чуждите граждани са реализирали 309 500 нощувки.

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