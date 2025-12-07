Проучване очерта неблагоприятни перспективи за европейската автомобилната индустрия

Ново проучване очертава неблагоприятни перспективи за автомобилната индустрия в Европа. Според анализ на американската консултантска компания Kearney, цитиран от списание „Шпигел“, действащите регулации на ЕС за намаляване на емисиите на въглероден диоксид ще тласнат европейските автомобилни производители в зоната на значителни загуби през следващите години. Европейските концерни „вече не са конкурентоспособни в Китай в сегмента на електрическите автомобили“, посочва авторът на проучването Вулф Щоле в интервю за „Шпигел“.

Регулаторен натиск

Индустрията е подложена на „безпрецедентен регулаторен и финансов натиск“ заради строгите ограничения на Европейския съюз (ЕС) върху средните емисии на въглероден диоксид, отделяни от автомобилния парк.

Съгласно действащата нормативна рамка от 2035 г. в Съюза няма да бъде позволена продажбата на нови автомобили и лекотоварни превозни средства, които отделят въглеродни емисии при експлоатация. На практика това означава забрана за нови дизелови и бензинови автомобили. Неотдавна Европейската комисия (ЕК) – под натиска на германското правителство – сигнализира, че може да смекчи регламента.

Проучването прогнозира маржа на печалбите на основните производители на европейския пазар до 2030 г. Ако продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене бъде прекратена от 2035 г., общият марж от продажбите се очаква да спадне от средно 5,5 процента в момента до минус 2,9 процента. Според Щоле без компенсаторни мерки „изискванията на ЕС до 2030 г. ще доведат до тежки загуби“, като производителите могат да бъдат принудени да преминат през „болезнено свиване“.

В отговор на многобройните предупреждения от автомобилния сектор ЕК обяви, че ще разгледа възможността за изключения – например за plug-in хибриди или автомобили с т.нар. разширители на пробега (Range Extenders). Решение се очаква през следващите седмици.

