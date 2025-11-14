Работодателите са готови да излязат на протест срещу Бюджет 2026

Правителството одобри Бюджета за 2026 година без съгласието на бизнеса. Държавният дълг ще достигне през 2027 година 49 млрд. евро. Проведена беше една работна група по бюджет и финанси към Националния съвет за тристранно сътрудничество, по-малко от 24 часа от момента на представяне на параметрите на бюджета. Скандализира ни. Така не се прави, това не е нормално, не е редно, изпратихме нашите експерти за участие. Нямаше каквато и да е готовност за обсъждане на параметри в бюджета и промени", заяви бившият министър на енергетиката и председател на УС на АИКБ Румен Радев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му най-обезпокоителното е, че Министерството на финансите има резерви към това, което предлага като бюджет за 2026 г.

Чувствителни плащания плашат работодателите

"Човек като се вгледа по-внимателно в бюджета на НОИ започна да става ясно, че ние имаме чувствителен обем на средства, които се плащат от националния бюджет към бюджета на НОИ, за да се обслужват пенсионните плащания", каза Радев.

В ефира на Bulgaria ON AIR той категорично заяви, че по-високите вноски не са гаранция за повишаване на събираемостта им. Бившият министър е убеден, че са възможни законодателни промени, с които да се промени изчисляването на заплатите и да се развържат формулите за зависимости.

"Колкото пъти настояхме това да отпадне като автоматизъм, толкова пъти имаше вдигане на рамене. Поставихме този въпрос на Борисов. Той каза "сега не можем да го направим". Ако оправданието е със законов акт, имате време до приемането в НС. Това взривява какъвто и да е бюджет, не само 2026, ще отваря все по-голяма дупка, в резултат на което ще има и дефицит", убеден е Румен Радев. Гостът призова за структурни реформи. Даде пример с незаети 13 500 щатни бройки, 5 500 от които трайно незаети.

"Не поддържайте кухи щатни бройки, ангажирайте хората да са по-ефективни и производителни, да знаят какви цели имат поставени, не в полза на един или друг управляващ", призова Румен Радев.

Призивът му е да се води диалог и работодателите да бъдат чути с алтернативните предложения. "Разчитам на разговорите с всяка от политическите сили, дори и с левицата в управляващите. Трябва да има разговор, това е държавническото мислене. Ние сме аполитични", каза Радев. Председател на УС на АИКБ не изключи работодателите да се включат в протести: "Колкото и да е неприсъщо за нас, не е изключено това".

