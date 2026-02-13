Спорт:

България е четвърта в ЕС по икономически ръст

България е четвърта в ЕС по икономически растеж на годишна база през последното тримесечие на 2025 г. Това показват предварителните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес. Сред страните от ЕС с най-голям годишен темп през четвъртото тримесечие са се разширявали икономиките на Ирландия (6,7 на сто), Кипър (4,5 на сто), Полша (3,6 на сто) и България (2,9 на сто).

През четвъртото тримесечие на 2025 г., отнесено към предишното тримесечие, най-голям икономически растеж е регистриран в Литва (1,7 на сто), Кипър (1,4 на сто) и Полша (1 на сто). Месечен спад на икономиката е отчетен единствено в Румъния (-1,9 на сто) и Ирландия (-0,6 на сто).

В ЕС и еврозоната

Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната и Европейския съюз е нараснал с 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие. Това сочат предварителните сезонно коригирани данни на Евростат.

През третото тримесечие в сравнение с предходното БВП се е увеличил с 0,3 на сто в еврозоната и с 0,4 на сто в ЕС.

Икономиката на еврозоната е наддала с 1,5 на сто през 2025 г., а на ЕС - с 1,6 на сто, според сезонно и календарно изгладените данни на Евростат.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година, БВП е нараснал с 1,3 на сто в еврозоната и с 1,5 на сто в ЕС през четвъртото тримесечие на 2025 г. През предходното тримесечие годишният ръст бе 1,4 на сто в еврозоната и 1,6 на сто в ЕС.

В България БВП се е увеличил с 0,8 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., като същият ръст е регистриран и в Испания, и в Португалия. През третото тримесечие на 2025 г. БВП на България нарасна с 0,7 на сто.

На годишна основа ръстът на българския БВП се е забавил до 2,9 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. През третото тримесечие на 2025 г. ръстът бе 3,1 на сто.

Пламен Иванов
