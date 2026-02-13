Румъния влезе в техническа рецесия

Румънската икономика влезе в техническа рецесия. Това съобщават местни медии като цитират данни на Националния статистически институт на страната.

Според официалните данни през четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт на Румъния е бил в реално изражение с 1,9% по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2025 г. Това е второ поредно тримесечие на спад.

Без притеснение у властта

Властта в Румъния обаче не е особено разтревожена от данните, твърдейки че те са неизбежни и разбираеми.

"Временната техническа рецесия е част от очакваната и неизбежна цена на прехода от модел, базиран на дефицит и потребление, към такъв, базиран на инвестиции, производителност, износ и бюджетна дисциплина. Преминаваме през период на икономическа корекция, необходима за по-стабилна и по-силна икономика, която ще донесе дългосрочен просперитет", написа румънският премиер Илие Боложан на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Според местните медии че техническа рецесия в Румъния е имало и през 2024 г., когато правителството беше ръководено от Марчел Чолаку от Социалдемократическата партия, предаде БТА.

Какво е техническа рецесия?

Техническа рецесия е ситуация, при която брутният вътрешен продукт (БВП) регистрира спад в реално изражение в продължение на две последователни тримесечия в сравнение с непосредствено предходните периоди.

По същество това е статистическа диагноза, която официално потвърждава, че икономиката е спряла да расте и е започнала да се свива, отбелязва G4 Media.

Още през есента на миналата година румънски и международни икономисти предупреждаваха за подобен сценарий. Още тогава икономиката на страната даде признаци на забавяне.