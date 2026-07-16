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Радар за икономика: Най-важните новини на 16 юли 2026 г.

16 юли 2026, 23:00 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Радар за икономика: Най-важните новини на 16 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 16 юли 2026 г.

От 20 до 75 евро за вечеря: Туристическият бранш обясни големите разлики по морето

Данните на туристическия сектор показват, че в момента хотелите по Черноморието работят с около 50-60% заетост през делничните дни, което е между 15 и 20% по-ниско в сравнение със същия период на миналата година. "Петък, събота и неделя няма проблем. Предизвикателството са делничните дни, но очакванията са през втората половина на юли заетостта да се повиши значително", посочи в ефира на Нова телевизия председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков.

Още: От 20 до 75 евро за вечеря: Туристическият бранш обясни големите разлики по морето

"Без нашите мерки дефицитът щеше да е 7,4%": Явро Гечев обясни финансовото състояние на страната

Няма нито една стотинка повече от необходимото.Ако бяхме продължили със същия бюджет, който ни беше оставен, дефицитът щеше да достигне 7,4%. С всички предприети от нас мерки успяхме да го намалим до малко над 5%, Ако някой си мисли, че сме щастливи да работим с толкова голям дефицит, греши. Това е реалната финансова ситуация. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на Нова телевизия. Той коментира приетата на първо четене в Народното събрания план сметка на държавата, в която е заложен дефицит от 5,7%.

Още: "Без нашите мерки дефицитът щеше да е 7,4%": Явро Гечев обясни финансовото състояние на страната

Еврото стигна равнище, което не е наблюдавано от цял месец

След като курсът на еврото започна новата седмица, слизайки под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и отбелязвайки седмично дъно от 1,383 на 13 юли, в сряда единната европейска валута се издигна до седмични висоти от 1,1474 спрямо американската - нещо, наблюдавано последно чак на 19 юни. И днес, четвъртък, курсът запазва стабилни позиции - над тези при затварянето на пазарите вчера.

Снимка: БГНЕС

Още: Еврото стигна равнище, което не е наблюдавано от цял месец

Цената на петрола смени посоката: Прогнозите до края на годината

Цените на петрола се понижиха днес, 16 юли, след като търговците прибраха печалби и оцениха рисковете от новата вълна американски удари срещу ирански военни обекти, съобщи Reuters. Военните действия засилиха опасенията от възобновяване на пълномащабния конфликт и от прекъсвания на доставките през Ормузкия проток. САЩ нанесоха вчера удари по ирански съоръжения за брегова отбрана и ракетни позиции, след като отново наложиха морска блокада на пристанищата на страната. Иран заплаши да ограничи допълнително регионалния енергиен износ и заяви, че води „екзистенциална война“.

Още: Цената на петрола смени посоката: Прогнозите до края на годината

Краят на газовата суперсила: Акциите на "Газпром" се сринаха до исторически минимум

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Акциите на Газпром на Московската борса достигнаха ново 20-годишно дъно в четвъртък, 16 юли 2026 г. Акциите на компанията, която управлява най-големите газови запаси на планетата и държи монопол върху износа на газ по тръбопроводи, паднаха до 83,98 рубли, счупвайки дъното от финансовата криза от 2008 г. (по това време те струваха 84 рубли в дъното на колапса).

Още: Краят на газовата суперсила: Акциите на "Газпром" се сринаха до исторически минимум

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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