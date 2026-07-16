Христо Янев: Не виждам защо да наказват ЦСКА! Фенове на домакините влязоха в наказателно ни поле

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след класирането на отбора за втория квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" отстраниха трудно Дери Сити, а по време на мача се стигна и до конфронтация между феновете на двата отбора, като агресия на гостуващите фенове принуди фенове на Дери да слязат на терена. Играта бе прекъсната за около 15 минути, като двата отбора бяха прибрани в съблекалнята. Христо Янев коментира ситуацията, като смята, че няма причина за наказание на феновете на ЦСКА.

Христо Янев е доволен от характера на ЦСКА

"Искам да поздравя всички с тази победа. За нас е важно да вървим напред. Днес видяхме неща, които не са толкова лоши. Видяхме характер, че можем да се преборим с трудна ситуация. Мисля, че напълно заслужено победихме. Трябва да поздравим Дери - играха с много директни топки. Голът им даде импулс. Това преобрази мача. Първото полувреме имахме много ситуации за гол. Второто полувреме те бяха по-директни. Радвам се за реакцията на целия отбор. Успяхме да вкараме гол, който ни върна самочувствието. След това се преборихме с напрежението", започна Янев.

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"Хубаво е да имаме човек като Питас, на който да разчитаме. Важен е отборният дух - онова, което преобърна мача. Отборът не се стъписа, имахме тежки моменти, имахме и късмет, но ако трябва да сме честни, домакините имаха повече късмет през първото полувреме", добави още той.

Мнението на Янев за скандала с феновете

"Напрегнат мач. Не видях какво се случи от другата страна на терена. Домакинските фенове влязоха на терена и имаше съприкосновение с Митко (Евтимов), надявам се, че той е добре. Благодаря на феновете за подкрепата. Не съм видял нещо, заради което да бъдат наказани нашите фенове. Имаше фенове на домакините, влезли в нашето наказателно поле. Надявам се да получаваме такава подкрепа от феновете навсякъде, където гостуваме", завърши Янев.

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