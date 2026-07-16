От 20 до 75 евро за вечеря: Туристическият бранш обясни големите разлики по морето

Данните на туристическия сектор показват, че в момента хотелите по Черноморието работят с около 50-60% заетост през делничните дни, което е между 15 и 20% по-ниско в сравнение със същия период на миналата година. "Петък, събота и неделя няма проблем. Предизвикателството са делничните дни, но очакванията са през втората половина на юли заетостта да се повиши значително", посочи в ефира на Нова телевизия председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков.

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Според директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов обаче туризмът в България вече не трябва да се разглежда единствено през призмата на летния сезон. "София и Пловдив са пълни. Най-големите ръстове идват от културния туризъм, градската среда, СПА и уелнес туризма. Силните месеци вече не са само юли и август", отбеляза той.

Скъпо ли е по морето?

Сериозна дискусия предизвика и въпросът за цените в заведенията на първа линия по Черноморието. Като пример беше даден лаврак на стойност около 25 евро. "Отговорът дали това е скъпо е и да, и не. Зависи къде консумирате този лаврак. Ако говорим за заведение от висок клас на първа линия с много персонал и високо ниво на обслужване – това е напълно нормална цена", каза Кичуков. Той направи сравнение със съседна Гърция, където цените също варират значително според локацията и категорията на заведението.

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"На едно място сметката беше 75 евро на човек, а само на десет километра оттам – около 20 евро. И там лавракът на едното място струваше 25 евро, а на другото – 15 евро", обясни той.

Драганов подчерта, че в крайна сметка изборът остава в ръцете на потребителя. "Всеки, който прекрачи прага на ресторанта, влиза в договорни отношения. Менюто е пред него, цената е пред него. Ако плаща 25 евро, значи е преценил, че това му носи стойност", каза той. Според експерта истинската цел на туристическия бизнес е клиентът да си тръгне доволен.