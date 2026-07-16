Краят на газовата суперсила: Акциите на "Газпром" се сринаха до исторически минимум

Акциите на Газпром на Московската борса достигнаха ново 20-годишно дъно в четвъртък, 16 юли 2026 г. Акциите на компанията, която управлява най-големите газови запаси на планетата и държи монопол върху износа на газ по тръбопроводи, падна до 83,98 рубли, счупвайки дъното от финансовата криза от 2008 г. (по това време те струваха 84 рубли в дъното на колапса).

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Началото на края

Спадът на "Газпром", който изтри трилион рубли от пазарната капитализация на компанията от началото на годината, започна в края на март, когато стана ясно, че преговорите за Украйна са стигнали до задънена улица. Спадът се ускори през май, след посещението на Владимир Путин в Пекин. Според The ​​Wall Street Journal, китайските власти де факто преустановиха преговорите за газопровода „Силата на Сибир 2“, докато Кремъл не се съгласи с строгите условия на Китай. Те включват петкратно намаление на цените на газа до вътрешно ниво от около 50 долара за хиляда кубически метра.

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В сравнение с пика си от 2021 г., акциите на "Газпром" са паднали с почти 80%. Компанията сега струва само 2 трилиона рубли, или 25,6 милиарда долара - по-малко от производителя на кукли Labubu (28 милиарда долара).

Краят на Русия като газова суперсила

Според Игор Волобуев, бивш вицепрезидент на Газпромбанк, настоящата ситуация на "Газпром" сигнализира за края на Русия като газова суперсила: „Руската газова индустрия претърпя стратегическо поражение - не в смисъл на еднократен провал, а в смисъл на загуба на структурна позиция, която е практически невъзможно да се възстанови в разумен срок.“

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Износът на "Газпром", от 200 милиарда кубически метра годишно преди войната, е спаднал с почти две трети и е регресирал до нивата от средата на 80-те години на миналия век. От останалите основни клиенти на компанията остават само Китай и Турция. В Европа Унгария, Словакия и Гърция продължават да купуват газа ѝ, но тези потоци може да спрат през 2027 г. поради газовото ембарго на ЕС.

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Натискът на Китай

„Китай представлява над 50% от износа на "Газпром" и компанията на практика няма алтернативи за увеличаване на доставките за други региони“, пишат анализатори на Finam. Но диалогът с Пекин се води на колене. „Финам“ подчертава, че продължителните преговори за газопровода „Силата на Сибир 2“ и натискът от страна на Китай, единственият голям купувач на руски газ, са основните причини за колапса на „Газпром“.

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Тръбопроводният газ е служил като инструмент за политическо влияние в Европа и стълб на федералния бюджет, посочва Волобуев. Но от някогашната му газова сила остават само спомени. „Преходът от статут на енергийна суперсила, диктуваща условия на световния пазар, към позицията на изолиран доставчик на суровини с ограничен експортен потенциал, технологична изостаналост и значително намалени валутни приходи ще има дългосрочни негативни последици за руската икономика“, предупреждава експертът пред themoscowtimes.com.

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