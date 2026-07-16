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Разкриха цех за синтетична дрога в столичния квартал "Горубляне"

16 юли 2026, 22:42 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Разкриха цех за синтетична дрога в столичния квартал "Горубляне"

Гараж с голямо количество синтетични наркотици са открили столични полицаи в квартал "Горубляне". Според очевидци, които живеят в района, има няколко арестувани, предава БНТ.

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Дрогата се произвеждала на място. Съседи разказват, че в района непрекъснато миришело на оцет и химикали.

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Наркотици цех синтетична дрога
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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