Цената на петрола смени посоката: Прогнозите до края на годината

Цените на петрола се понижиха днес, 16 юли, след като търговците прибраха печалби и оцениха рисковете от новата вълна американски удари срещу ирански военни обекти, съобщи Reuters. Военните действия засилиха опасенията от възобновяване на пълномащабния конфликт и от прекъсвания на доставките през Ормузкия проток. САЩ нанесоха вчера удари по ирански съоръжения за брегова отбрана и ракетни позиции, след като отново наложиха морска блокада на пристанищата на страната. Иран заплаши да ограничи допълнително регионалния енергиен износ и заяви, че води „екзистенциална война“.

Цените

След първоначално поскъпване за четвърта поредна сесия фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, поевтиняха с 24 цента, или 0,28 на сто, до 84,95 долара за барел, предава БТА. Към момента на публикуване на материала цената e още малко по-ниска - 84,78 долара за барел, показват данните в реално време на CNBC.

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Котировките на американския лек суров петрол WTI се понижиха с 15 цента, или 0,19 на сто, до 79,45 долара за барел. Към момента на публикуване на материала цената e 79,63 долара, т.е. малко по-висока.

По-рано през сесията "Брент" поскъпна с близо един долар, като цените и на двата основни петролни сорта останаха близо до най-високите си равнища за последния месец.

Търговците в "изчаквателна позиция"

„Геополитическите рискове продължават да оказват силна подкрепа на цените на петрола, но след значителното поскъпване търговците възприемат изчаквателна позиция“, каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във „Филип Нова“ (Phillip Nova).

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По думите ѝ - вниманието се е изместило от самата заплаха към въпроса дали ще има реално прекъсване на петролните потоци и как САЩ и Иран ще реагират през следващите дни.

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Броят на корабите, преминали през Ормузкия проток вчера – първия ден след възстановяването на американската морска блокада срещу Иран – е намалял до седем спрямо 13 ден по-рано.

Военните действия между Иран и САЩ бяха възобновени миналата седмица, което допълнително отслаби крехкото примирие, постигнато през юни след няколкомесечни сражения.

„Макар посредническите усилия на съседните страни да продължават и преобладаващото мнение да е, че пълномащабна война е малко вероятна, цената на американския сорт може да се повиши до 85–87 долара, в зависимост от развитието на конфликта“, каза Хироюки Кикукава, главен стратег в „Нисан Секюритис Инвестмънт“ (Nissan Securities Investment).

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Иран заплашва да затвори още водни пътища

Според анализатори Иран е дал сигнал, че може да използва съюзниците си от движението на хутите в Йемен, за да затвори протока Баб ел-Мандеб – входа към Червено море. Това би открило нов фронт срещу Вашингтон и би изложило на риск втора ключова артерия за световните енергийни доставки.

Американски представители са заявили, че ударите срещу Иран могат да проправят пътя за „по-сложни“ операции срещу страната, което допълнително засилва несигурността на пазарите.

„Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) прогнозира, че цената на "Брент" може да надхвърли 110 долара за барел през четвъртото тримесечие, ако възстановяването на износа от Персийския залив продължи да се бави. При отслабване на напрежението и по-бързо възстановяване на производството обаче цената може да спадне до нива от малко над 60 долара до края на годината.

Анализатори на „Ай Ен Джи“ (ING), също цитирани от БТА, предупредиха, че нарушенията на доставките се засилват в момент, когато търговските петролни запаси в САЩ са на най-ниското си равнище от 2022 г. и на най-ниското сезонно ниво от 2018 г.

Опасението е, че подновените нарушения на петролните доставки настъпват след значителното намаляване на запасите през второто тримесечие, което прави пазара по-уязвим, посочват анализаторите.