Кабинетът "Радев":

Радар за икономика: Най-важните новини на 15 юли 2026 г.

15 юли 2026, 23:00 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 15 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 15 юли 2026 г.

Рекорден дефицит, нов дълг и критики от Fitch: Бюджет 2026 е приет на първо четене

Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2026 г., изготвен от правителството на Румен Радев, след близо четири часа и половина дебати, белязани от остър сблъсък между управляващи и опозиция. Законопроектът беше одобрен със 143 гласа "за", 81 "против" и без въздържали се.

Рекорден дефицит, нов дълг и критики от Fitch: Бюджет 2026 е приет на първо четене

Краставици, домати и горива поевтиняват, хотелите поскъпват

Месечната инфлация в България през юни тази година е отрицателна и възлиза на минус 0,9%, докато годишната инфлация достига 5,4%. Това показват официалните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. От началото на годината инфлацията е 2,9%, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 г. – юни 2026 г. спрямо предходните 12 месеца е 5,1%.

Краставици, домати и горива поевтиняват, хотелите поскъпват

Определиха дохода, по който се отпускат новите пенсии: Най-актуалните данни

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви на 15 юли, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2026 г. е 1033,62 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2025 г. до 31.05.2026 г. е 989,23 евро. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Снимка: БГНЕС

Определиха дохода, по който се отпускат новите пенсии: Най-актуалните данни

От едната крайност в другата за часове: Курсът на еврото не спира да изненадва

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След като курсът на еврото започна новата седмица, слизайки под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар и отбелязвайки седмично дъно от 1,383 на 13 юли, във вторник единната европейска валута се издигна до седмични висоти от 1,1452 спрямо американската. Пиковете и спадовете, които са характерни за еврото през последните дни, продължават - то затвори при 1,1422 спрямо долара на 14 юли, като в същия ден беше паднало дори до 1,1387. В началото на 15 юли, сряда, курсът се възстановява и пак тръгва нагоре.

От едната крайност в другата за часове: Курсът на еврото не спира да изненадва

Цената на петрола затвърди тенденция след нови удари на САЩ срещу Иран, анализатори с лоша прогноза

За трети пореден ден тази седмица цените на петрола отбелязаха ръст при колебания на пазара в сряда, 15 юли, след като американските сили проведоха поредна серия от удари срещу Иран, а Вашингтон възстанови и морската блокада на иранските пристанища в близост до Ормузкия проток. Фючърсите за септември на международния бенчмарк „Брент“, който е и референтен за Европа, отбелязаха ръст от 0,64% до 85,37 долара за барел. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) с доставка през август се повишиха с 0,38% до 79,72 долара за барел.

Цената на петрола затвърди тенденция след нови удари на САЩ срещу Иран, анализатори с лоша прогноза

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Инфлация Пенсии цена на петрола курс на еврото Бюджет 2026
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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