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Инспектори на НАП със среднощна проверка в центъра на Пловдив

16 юли 2026, 23:07 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Инспектори на НАП със среднощна проверка в центъра на Пловдив

Среднощна проверка на НАП в Пловдив. Акцията започна преди около час в центъра на града, предава БНТ. В пловдивския квартал "Капана" и в този момент продължава акцията на данъчните. След засилените проверки, които стартираха в началото на месеца по Черноморието, очевидно сега на прицел са и обектите във вътрешността на страната, особено тези, които през летния сезон привличат повече клиенти, като заведенията в "Капана", които са обект на проверките тази вечер.

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Инспекторите обичайно следят за издаването на касови бележки, наличностите в касите, отчетените обороти, както и дали служителите работят на трудови договори и дали осигуровките им са върху реалния размер на заплатите.

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"През последните два дни в Пловдив, основно в "Капана" са проверени 36 заведения. Нарушенията, които са констатирани към този момент са 10 - те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност. Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта, като нарушенията са около 70", казва за БНТ Анна Митова - директор на Дирекция "Комуникации" в НАП.

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Най-честото нарушение остава неиздаването на касов бон. От НАП напомнят, че санкциите в тези случаи са от 100 до 2000 лева, а при повторно нарушение глобата се удвоява. При липса на фискално устройство глобите варират от 300 до над 10 000 лева. Освен за данъчни нарушения, НАП следят и движението на цените след въвеждането на еврото. В тази връзка от началото на годината има издадени 1500 акта.

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Пловдив НАП Капана данъчни проверки
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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