Радар за икономика: Най-важните новини на 22 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 22 април 2026 г.

Гюров с удар по "банката-касичка" на модела Борисов-Пеевски: Изтеглят 1,4 милиарда евро от ББР

С едно антикорупционно решение на финансовия министър ще извадим 1,4 милиарда евро от "банката-касичка" на модела Борисов-Пеевски, а именно - Българската банка за развитие. Преди протестите 2025 г. кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в ББР - банката с широки пръсти и къса памет, банката с огромни кредити, които забравя да си ги потърси. Осем месеца тези 1,4 милиарда стоят заключени в тази касичка, не влизат в икономиката, събират прах, но текат лихви и всички граждани ги плащаме от своите данъци. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на кабинета.

Все по-голям дълг: България е извън топ 3 на ЕС по важен показател за първи път от 2008 г.

Държавният дълг на България, отнесен към БВП, е нараснал до 29,9 на сто към края на миналата година от 28,4 на сто към края на третото тримесечие, показват данни на Евростат. Така страната ни за първи път не намира място сред трите страни в ЕС с най-ниско съотношение на задълженията към БВП от края на третото тримесечие на 2008 г.

Добра новина: Фалитите на компании в България са все по-малко

Добрата новина е от частния сектор. През 2025 г. общият брой на случаите на несъстоятелност в България продължава 3-годишна тенденция за спад от 6,2% спрямо предходната, което потвърждава продължаващата стабилизация на корпоративната среда. Това се посочва в най-новото проучване на Coface за несъстоятелността в в Централна и Източна Европа. В него се подчертава, че съотношението между действащите дружества и случаите на несъстоятелност също остана благоприятно.

Европейската комисия предложи мерки срещу високите цени на горивата

В тази връзка Европейската комисия (ЕК) предложи днес мерки срещу поскъпването на изкопаеми горива и за ускорено въвеждане на възобновяемата енергия. Съгласуването на действията е от ключово значение, се отбелязва в съобщението по този повод. Мерките ще бъдат обсъдени на изнесеното заседание на Европейския съвет в Кипър в следващите два дни. Според ЕК трябва да се обсъждат също националните мерки за осигуряване на керосин и дизел, както и производствените мощности на рафинериите.

Примирието с Иран е факт, но цената на петрола изненада всички: Защо пазарът не реагира по план?

Цената на петрола остана почти без промяна по време на азиатската търговия днес. Инвеститорите анализират перспективите пред мирните преговори между САЩ и Иран след удължаването на двуседмично примирие от страна на Вашингтон, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще удължи за неопределено време примирието с Иран, часове преди изтичането му, за да позволи преговорите с Иран да продължат.

