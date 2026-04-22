Асен Василев за Манол Пейков: С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода

"С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков" - с тази констатация започва обяснението си за вътрешнокоалиционното напрежение в "Продължаваме промяната - Демократична България" съпредседателят Асен Василев. Припомняме, че липсата на съгласие за преференциалните размествания и квотното разпределение в листите на коалицията породи напрежение както сред партийните редици, така и сред избирателите относно влизането на пловдивския депутат в 52-ия парламент.

"Манол Пейков беше поставен на избираемото второ място в листите. Изместен е на трето от друг кандидат на "Да България". Тази гражданска активност може само да ни радва. Личните ми преференции в Пловдив са 5126. Повече от преференциите на двамата кандидати на "Да България" взети заедно и повече от личните ми преференции в Хасково. Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции. Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на “Демократична България”, ако колегите от “Да България” и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение", обясни своята позиция бившият финансов министър.

По думите му винаги в ПП са били фокусирани върху привличането на повече избиратели, симпатизанти и членове, а не върху това "как да спънем другарчето".

"Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза. Имаме много по-големи и отговорни задачи. И те могат да бъдат решени само от истински отбор", пише още Василев.

