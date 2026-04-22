Официално: Русия спира казахстанския петрол за Германия

Руското правителство потвърди, че ще пренасочи доставките на казахстански петрол, които досега са били предназначени за Германия през нефтопровода "Дружба“, към други маршрути от 1 май, съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от ТАСС. По думите му промяната е свързана с „технически възможности“ и е съгласувана с Казахстан. Новак заяви още, че решението е следствие от отказа на Германия от руски петрол.

Пренасочване

"От 1 май казахстанските петролни доставки, които преди това са преминавали през тръбопровода „Дружба“ за Германия, ще бъде пренасочен към други, налични логистични маршрути. Това се дължи на настоящите технически възможности“, каза той.

Вицепремиерът уточни, че руското Министерство на енергетиката и "Транснефт“ работят по пренасочване на потоците.

По-рано министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов заяви пред репортери, че страната е получила неофициална информация за невъзможността за транспортиране на гориво по тръбопровода "Дружба“ през май. Той заяви, че това най-вероятно се дължи на скорошните атаки срещу руската инфраструктура.

Още вчера Ройтерс съобщи, че Русия ще прекрати транзита на казахстански петрол към Германия през същия период, което засяга рафинерията в Швед.

На този фон от германското правителство посочиха, че са наясно с вероятността за спиране на доставките, но и че при подобен сценарий не се очаква риск за производството и снабдяването с петролни продукти в страната.