През лятото може да няма горива, цените ще останат високи дълго време

Ако войната в Персийския залив продължи, през лятото може да сме изправени пред реален недостиг на някои горива. В същото време, колкото по-дълго продължи конфликтът, толкова по-дълго цените ще останат високи.

Това коментира Боян Рашев, експерт по околна среда, природни и енергийни ресурси.

"Извън добрия вариант сме, приближаваме се към лошия вариант, който е свързан с това през лятото, в някакъв момент, да усетим недостиг на някои горива, а не просто цените да са високи", заяви експертът, коментирайки ефектите от войната в Близкия изток и кризата с горивата.

Според Рашев керосинът е най-големият проблем в Европа, а дизелът е следващият.

"И при двата типа горива вече има физически недостиг в някои страни в Азия. Хората взимат най-различни мерки, към които ние не искаме да стигнем. Всичко зависи от това кога ще се отвори Ормузкият проток и кога ще тръгне търговията", подчерта Рашев и изтъкна, че тази нестабилност влияе на много сфери.

Цените ще останат високи дълго време

По негово мнение глобалната икономика вече усеща тази криза, като най-засегната към момента е Азия.

"Европа е засегната от това, че са високи цените", заяви Рашев.

Експертът обаче предупреди, че колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-дълго време цените ще останат високи.

"Изчерпани запаси ще трябва да се възстановяват по някакъв начин", обясни той.

Боян Рашев прогнозира, че дори при нормализиране на ситуацията около Ормузкия проток, цените на нефтените продукти ще се запазят високи за дълго време.

Той е категоричен, че Европа е уязвима по отношение на всички горива, предаде БНР.

Положението в България

На този фон според Рашев България е една от добре позиционираните страни в ЕС, защото все още имаме относително добре работеща рафинерия.

По отношение на реакцията на българската държава Рашев е категоричен, че тавани на цените на горивата не трябва да има. Според него е възможен вариантът за намаляване на акциз и ДДС.

"Дори да намалим цените по някакъв начин, така че хората да потребяват, това още по-бързо ще доведе до недостиг. Правителството няма много ходове. Това, което е най-важно за България, е да работи нормално рафинерията и да се намери достатъчно суров нефт за нея", смята акспертът.

Според него темата ще става все по-тежка.