Украйна ще възобнови доставките за Унгария и Словакия по нефтопровода "Дружба“

22 април 2026, 15:01 часа
Украйна ще възобнови доставките за Унгария и Словакия по нефтопровода "Дружба“

Украинският оператор на нефтопровода "Дружба“ - "Укртранснафта“ е информирал официално унгарската петролна компания MOL, че е готов да възобнови транзита на суров петрол към Унгария и Словакия, стана ясно от изявление на MOL. "Укртранснафта“, компанията, отговорна за експлоатацията на украинския участък от нефтопровода, официално е уведомила MOL, че ремонтните дейности са приключили и че форсмажорните обстоятелства, в сила от 27 януари 2026 г., са преустановени от 18:00 ч. на 21 април 2026 г.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера обяви, че нефтопроводът "Дружба“, по който обичайно бива доставян руски петрол до Европа, е готов да възобнови работата си.

Спирането

Спирането на доставките предизвика възмущение от властите в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на вноса на руски петрол.

Унгарското и словашкото правителство - и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва въпреки руската инвазия в Украйна, обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта и възобновяването на доставките на петрол.

Заради спирането на доставките по "Дружба“ загубилото наскоро парламентарните избори правителство на Виктор Орбан заплаши да спре енергийната помощ за Украйна, а премиерът Орбан блокира пакета от 90 милиарда евро помощ за Киев, одобрен от Европейската комисия.

Зеленски посочи, че Украйна, чийто военен бюджет зависи в голяма степен от чуждестранно финансиране, очаква средствата да бъдат отпуснати след ремонта на „Дружба“, както е било договорено.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
