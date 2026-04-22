Крум Зарков видя опасен сигнал в действията на Сарафов

"Докарахме я до там да се радваме, че изпълняващият функциите главен прокурор да направи най-нормалното, а ВСС да направи изпълнение на закона. С това горе-долу добрите новини приключват. Заместничката на Сарафов става изпълняващ функциите, а Сарафов става нейн заместник", каза лидерът на БСП и бивш служебен министър на правосъдието Крум Зарков в ефира на "Лице в лице" по бТВ по повод оставката на Сарафов.

Опасният сигнал

Според него по-опасният сигнал е друг, че за пореден път имаме неопровержимо доказателство, че по върховете на съдебната власт не се влияят от закона, а от политическата конюнктура.

"Те прочитат политическата обстановка и започват да правят някакви финтове. Тяхна работа, но въпросът е, че законът не ги води. Сега на ход е една нова политическа власт, тя има голяма отговорност и възможности", каза Зарков.

Според него става въпрос за демонстрация за липса на правосъзнание.

Зарков моли за прошка

Крум Зарков поиска прошка от онези 100 хил. души, които са гласували за БСП, че не е успял да направи така, че партията да прескочи 4-процентовата бариера.



"Инак - този резултат е закономерен. Той е част от един общ политически процес, който наказа всички партии, участвали в предишното управление. Там, за мое голямо съжаление, беше и БСП. За последните няколко седмици се опитахме да предотвратим жестокото изпълнение на политическата логика и не успяхме", заяви още Зарков.

Той заяви, че БСП я няма в парламента, но партията я има. "Нашата историческа мисия е да осигурим политическо представителство на левите идеи. Това изисква мощен процес на преобразувания", добави Зарков.