"Продължаваме промяната" нападна "Демократична България": Това лицемерие е просто нетърпимо!

22 април 2026, 17:44 часа 889 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Спорът между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за депутатски мандат в Пловдив прерасна в остра публична конфронтация, след като представители на двете формации влязоха в директен сблъсък в социалните мрежи. Залогът е едно място в парламента, към което има претенции както лидерът на ПП Асен Василев, така и кандидати от "Да, България".

Напрежението ескалира, след като Мирослав Иванов от ПП, бивш зам.-председател на парламента, атакува партньорите си от ДБ с остър пост във Facebook. По думите му след всяка кампания от страна на ДБ следва "неистов вой за места", съпроводен с "медийни публикации, постове, обиди, наричания, клевети, оценки, квалификации".

Иванов обвини коалиционните партньори в "нетърпимо лицемерие" и в това, че кандидатите им водят предимно лични кампании. Той посочи поименно Манол Пейков, когото нарече "депутата с най-много отсъствия от пленарна зала", както и Мартин Димитров, за когото твърди, че "бе поел ангажимент да влезе от Русе в предходно Народно събрание и влезе от София, за да може да прецака ПП в полза на свой съпартиец". Още: Вълната на Радев отнесе от парламента Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Красен Кралев и още бивши остриета (СНИМКИ)

"Мразя лицемерите! Истински ги ненавиждам! И ако истината е проява на лоша коалиционна култура, ето - истината. Пълна и неподправена. Писна ми да стискам зъби и да ме обвиняват във всичките грехове на света, докато други лицемерничат! Просто вече не се търпи!", заявява още Иванов.

В основата на конфликта стои разпределението на мандатите в Пловдив. Асен Василев води листите на ПП-ДБ както в града, така и в Хасково. В Пловдив обаче преференциалният вот размествa подреждането - осмият в листата Чило Попов изпреварва втория Манол Пейков, като и двамата са представители на "Да, България".

Очакванията са коалицията да спечели два мандата в района, което поставя въпроса кой ще ги заеме. Василев вече заяви, че предпочита да влезе именно от Пловдив, като аргументира решението си с получения по-силен личен вот. Още: Яснота за вота: Окончателните резултати ясни в четвъртък, имената на депутатите – в събота

"Тъй като, както и Божидар Божанов каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции", заяви той. В същото време допусна отстъпление, ако партиите в ДБ се обединят около друго решение, но предупреди: "Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза".

Към спора се включиха и други фигури от ПП. Лена Бориславова определи ситуацията като "напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни Фейсбук постове".

Васил Пандов също коментира напрежението, като посочи, че конфликтът около мандата разкрива по-дълбоки проблеми. "Настоящата ситуация показва, че вътрешната битка на мажоритарния избор не е още на необходимото ниво на достойнство и зрелост", написа той, допълвайки, че зад подобни сблъсъци често стоят "его, липса на друго поприще освен депутат или голяма парична инвестиция в кампания, която няма да се възвърне". Още: "Демократична България" ще има повече депутати от "Продължаваме промяната" в коалицията (СПИСЪК)

Ивайло Анев Отговорен редактор
