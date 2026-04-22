"За да не пишете тъжни постове след 3 години": Защо младите масово ще останат без работа и какво могат да направят

Много скоро младите хора у нас ще са изправени пред сериозен проблем да си намерят работа. Това прогнозира предприемачът Вергиния Накова.

"Това е пост, който няма да хареса на никого под 25, който си търси работа. Но ще го напиша, защото ми пука. Entry-level позициите намаляват. На много места вече изчезват. AI поема точно онази работа, от която младият човек традиционно учеше занаят - рутинните задачи. Това не е прогноза. Случва се сега", предупреди Накова, финансов косултант и изпълнителен директор на компания, предлагаща организационни решения, базирани на изкуствен интелект.

Какво могат да направят младите, за да избегнат кризата

Накова дава някалко съвета на днешните студенти, за да бъдат по-подготвени за пазара на труда и да имат компетентностите, чрез които да са конкурентоспособни.

"Започни стаж. Веднага. Платен, неплатен — няма значение. Никой работодател днес не пита за успеха ти. Пита какво си правил. Стоял ли си в офис, говорил ли си с клиент, направил ли си нещо, което някой е използвал", съветва експертът.

"Научи Excel. Истински. И PowerPoint. И Outlook. Знам, че не звучи модерно. Но 90% от бизнесите още смятат на Excel, правят презентации и си пращат имейли. Ако не знаеш да направиш pivot table, си по-неподготвен от човек на 55, който е във фирмата от 20 години", продължава тя.

"Обади се на приятелите на родителите си. Всичките. Попитай ги директно — имате ли нещо, дори без пари, за три месеца, през лятото. Това не е срамно. Срамно е да завършиш на 23 без нито един ден реален опит", допълва Накова.

Според нея най-важното нещо е отношението - младите хора не трябва да смятат, че някой с нещо им е длъжен.

"Бизнесът не ти дължи matcha latte и японски палачинки. Не е длъжен да те прави щастлив. Дължи ти честна сделка - труд срещу заплата, опит срещу време. Когато влезеш с въпроса "какво мога да дам", а не "какво ще получа" - всичко се променя", коментира тя.

Накова е категорична, че се очертава голяма криза в намирането на работа, особено за младите хора.

"Тези, които започнат да действат сега, ще минат през нея. Другите ще пишат постове след три години за това колко е нечестен пазарът. Избирай", категорична е тя.