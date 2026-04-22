Вълната на Радев отнесе от парламента Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Красен Кралев и още бивши остриета (СНИМКИ)

Електоралната вълна на "Прогресивна България" със 131 депутати в новия 52-ри парламент буквално отнесе някои от ключовите лица на партиите от досегашното статукво. Предварителните изчисления показват, че ГЕРБ и ПП-ДБ остават с 39 и 37 депутатски места, ДПС ще има едва 21 мандата, а "Възраждане" ще бъде най-малката парламентарна група с 12 мандата.

Логично това свиване на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане" доведе и до отпадане на ключови лица от бъдещото представителство, показват неофициалните сметки на bTV. Вече ви съобщихме, че от парламента със сигурност отпада един от най-дългогодишните депутати в демократичната ни история - Йордан Цонев от ДПС. Заедно с него от групата изпадат и две от остриетата на Делян Пеевски в лицето на Хамид Хамид и Станислав Анастасов, станали едни от най-ярките лица на свалената с протести бивша власт. В парламента няма да бъде и спортната легенда Стефка Костадинова, която получи 48 преференции.

Сред разпознаваемите лица на ГЕРБ, които не успяха да влязат в 52-ото Народно събрание, е Анна Александрова. В парламентарната ѝ биография остава председателството на правната комисия. Отпада и бившият спортен министър Красен Кралев, както и Маноил Манев, който има девет депутатски мандата. Заедно с тях си отива и синът на анализатора Нидал Алгафари - Николай.

Графика на Actualno.com, изработена с AI

Костадинов с крах

Изборният провал на проруската партия "Възраждане" изглежда остава най-осезаем на тези избори. Формацията на Костадин Костадинов губи 20 или 21 депутати спрямо предишния парламент и ще има най-малката парламентарна група от едва 12 народни представители.

По този начин "Възраждане" ще се лиши от участието на правния си експерт и острие на формацията Цвета Рангелова, както и без досегашните депутати Климент Шопов и Стоян Таслаков.

Графика на Actualno.com, изработена с AI

