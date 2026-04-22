Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Вълната на Радев отнесе от парламента Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Красен Кралев и още бивши остриета (СНИМКИ)

22 април 2026, 11:29 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вълната на Радев отнесе от парламента Хамид Хамид, Станислав Анастасов, Красен Кралев и още бивши остриета (СНИМКИ)

Електоралната вълна на "Прогресивна България" със 131 депутати в новия 52-ри парламент буквално отнесе някои от ключовите лица на партиите от досегашното статукво. Предварителните изчисления показват, че ГЕРБ и ПП-ДБ остават с 39 и 37 депутатски места, ДПС ще има едва 21 мандата, а "Възраждане" ще бъде най-малката парламентарна група с 12 мандата.

Логично това свиване на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане" доведе и до отпадане на ключови лица от бъдещото представителство, показват неофициалните сметки на bTV. Вече ви съобщихме, че от парламента със сигурност отпада един от най-дългогодишните депутати в демократичната ни история - Йордан Цонев от ДПС. Заедно с него от групата изпадат и две от остриетата на Делян Пеевски в лицето на Хамид Хамид и Станислав Анастасов, станали едни от най-ярките лица на свалената с протести бивша власт. В парламента няма да бъде и спортната легенда Стефка Костадинова, която получи 48 преференции.

Още: МВР + служебен кабинет = срив на ДПС в "нетрадиционните" за партията райони (СНИМКИ)

Сред разпознаваемите лица на ГЕРБ, които не успяха да влязат в 52-ото Народно събрание, е Анна Александрова. В парламентарната ѝ биография остава председателството на правната комисия. Отпада и бившият спортен министър Красен Кралев, както и Маноил Манев, който има девет депутатски мандата. Заедно с тях си отива и синът на анализатора Нидал Алгафари - Николай.

Графика на Actualno.com, изработена с AI

Още: "За ДПС изборният резултат е ясен знак": Пеевски след края на управленския му модел с Борисов

Костадинов с крах

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изборният провал на проруската партия "Възраждане" изглежда остава най-осезаем на тези избори. Формацията на Костадин Костадинов губи 20 или 21 депутати спрямо предишния парламент и ще има най-малката парламентарна група от едва 12 народни представители.

По този начин "Възраждане" ще се лиши от участието на правния си експерт и острие на формацията Цвета Рангелова, както и без досегашните депутати Климент Шопов и Стоян Таслаков.

Още: "Дружбата ни с ДПС ни донесе този отлив и крах": ГЕРБ призна за корупция в партията, Борисов обяви нова посока (ВИДЕО)

Графика на Actualno.com, изработена с AI

Припомнете си анализа ни за това какъв резултат отбелязаха досешагните управляващи в следващия текст - Шамар за бившата власт: Половин милион гласа по-малко след протести, нахалство и феномена Радев (СНИМКИ).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
ДПС ГЕРБ Хамид Хамид Станислав Анастасов предсрочни парламентарни избори ДПС ново начало авторски предсрочни парламентарни избори 2026 52 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес