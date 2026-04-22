Не се побираха в лодката: Близо 40 мигранти са спасени край Крит

Кораб южно от Крит е спасил 38 мигранти, чиято малка лодка е попаднала в беда, опитвайки се да стигне до гръцкия остров, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позоввайки се на държавната телевизия ERT. Мигрантите са били открити от танкер под либерийски флаг на 27 километра южно от остров Хриси край южната част на Крит, след операция по издирване и спасяване, предприета от бреговата охрана.

Те трябвало да бъдат откарани до югоизточното пристанище Йерапетра.

Крит основна дестинация за хората Близкия изток

Крит се превърна в основна дестинация за хора от Близкия изток и Африка, които се стремят да стигнат до Гърция, като първа стъпка към по-добър живот в проспериращото сърце на Европа.

Според данни на Организацията на обединените нации, близо 2500 души са достигнали Крит досега тази година, след като са тръгнали от Източна Либия с малки лодки, осигурени от контрабандни банди. Това е повече от всяка друга точка на пристигане в Гърция и представлява около половината от всички пристигащи по море от 1 януари насам, въпреки че преминаването е много по-дълго и по-рисковано от по-конвенционалния маршрут от Турция до източните острови на Гърция в Егейско море.

Като цяло около 6700 мигранти са влезли нелегално в Гърция тази година.

Опити за преговори

Гръцки представители твърдят, че висши офицери от бреговата охрана са били изпратени в Либия, за да се опитат да убедят местните власти да ограничат потока от миграция.