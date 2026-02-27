Войната в Украйна:

Външно министерство с препоръки за българските граждани в региона на Близкия изток

27 февруари 2026, 22:32 часа 611 прочитания 0 коментара
Във връзка с динамично развиващата се обстановка по сигурността в региона на Близкия изток, от МВнР съветват всички български граждани, пребиваващи в региона, да следят ситуацията и да следват стриктно препоръките на местните власти. Препоръчваме българските граждани да се въздържат от предприемане на пътувания в региона. Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане при необходимост посредством наличните към момента пътнически полети или други начини, информират от ведомството.

МВнР препоръчва на българските граждани в региона да се регистрират в рубриката "Пътувам за, използвайки бутона "Пътувам за" в горния десен ъгъл на настоящата уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo, с цел оказване на навременно и адекватно съдействие при необходимост.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": ‪+359 2 948 24 04; ‪+359 2 971 38 56, ‪+359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

Ирония

Близкоизточният експерт Руслан Трад коментира, че предупреждението на МВнР е доста странно. "Преведено, тъй като МВнР се притесняват да го кажат: става дума за потенциалните удари по Иран и евентуалния отговор на Иран с атаки по цели на САЩ и Израел. Докато други държави директно призовават гражданите им да напускат, МВнР първо призовава българските граждани "стриктно да спазват препоръките на местните власти". Предполагам, че местните власти в Иран ще са благосклонни към граждани на ЕС в случай на война? За щастие във втория параграф са казва, че е добре да не се предприемат пътувания и да се търсят "начини" за напускане, освен пътнически полети".

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Близък изток МВнР Иран външно министерство
